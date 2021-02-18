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Около 100 плакатов космической тематики середины 20 века представят на ВДНХ

Заммэра Москвы Наталья Сергунина добавила, что экспозиция подготовлена на основе фондовых материалов Мемориального музея космонавтики

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Выставка советских плакатов "Первые в мире", посвященная космическим достижениям СССР, откроется в центре "Космонавтика и авиация" в рамках года космоса на ВДНХ с 19 февраля. Об этом сообщается в четверг на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Экспозиция начнет работать 19 февраля. Это первое крупное событие Года космоса на ВДНХ - большой программы в честь знаковых достижений советской космонавтики. На выставке будет представлено около 100 плакатов 1950-1960-х годов, объединенных космической тематикой. Их авторы - известные художники того времени: Ираклий Тоидзе, Валентин Викторов и другие", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она добавила, что экспозиция подготовлена на основе фондовых материалов Мемориального музея космонавтики.

В сообщении отмечается, что экспозиция будет состоять из трех тематических разделов. В первом из них под названием "Человеку путь открыт!" посетители смогут ознакомиться с плакатами, посвященными советской космической программе, например запуску первого искусственного спутника Земли. Также в раздел вошли плакаты с изображением летчиков-космонавтов Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и других.

Выставку разместят в подкупольном пространстве павильона "Космос" (слева от зоны "КБ-3. Космодром будущего"). Мероприятие будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

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