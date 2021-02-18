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Умер Андрей Мягков

Любимова заявила, что Мягков обладал уникальным талантом

Министр культуры отметила преданность актера любимому делу

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Андрей Мягков обладал ярким талантом и как никто другой чувствовал своих героев, его жизнь стала ярким примером преданности профессии, считает министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Биография Андрея Мягкова

О смерти Андрея Мягкова сообщили ТАСС в четверг в МХТ им. Чехова, где служил актер. "Андрей Васильевич обладал ярким уникальным талантом и был предан любимому делу. Как никто другой он чувствовал своих героев, создавая на экране и сцене образы, восхищавшие не одно поколение ценителей кино и драматического искусства. Благодаря обаянию и созидательной энергии он был востребован лучшими режиссерами отечественного кинематографа. Всенародная слава Андрея Мягкова неразрывно связана с ролью Жени Лукашина из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он передал силу и романтизм мужского характера, способность на поступок и высокие чувства", - сказала Любимова, чьи слова привели в пресс-службе министерства.

Она отметила, что творческая жизнь Мягкова стала ярким примером служения профессии, на котором будут учиться будущие поколения. "Память о нем, навсегда останется в сердцах его преданных зрителей, друзей и коллег. Выражаю глубокие искренние соболезнования родным и близким Андрея Васильевича", - заключила Любимова.

Теги
РоссияМягков, Андрей ВасильевичУмер Андрей Мягков
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