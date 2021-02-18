Картины из Третьяковской галереи можно будет увидеть онлайн в рамках цифрового проекта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея запускает в четверг проект "Моя Третьяковка". На старте проекта представлено 2 тыс. оцифрованных произведений, сообщила ТАСС генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

"Проект "Моя Третьяковка", который мы запускаем сегодня, был задуман 2,5-3 года назад. Уже тогда мы понимали, что наступает момент, когда онлайн-ресурсы начинают играть важнейшую роль. Та информация о коллекции Третьяковской галереи и о русском искусстве в целом, которая сейчас есть в интернете, недостаточна. И наступил момент, когда пришла пора создать специальный ресурс - своего рода "энциклопедию" русского искусства" на основе собрания Третьяковской галереи", - рассказала собеседница агентства.

Впервые проект был представлен на Санкт-Петербургском культурном форуме в 2018 году. Тогда его планировали запустить совместно с интегратором цифровых технологий RDI.Digital на базе блокчейн. Но со временем проект видоизменился.

"Мы вышли на ту идею, которую мы реализовали сейчас. Идею с очень мощным просветительским посылом, с огромным количеством новых материалов, новых текстов, новых изображений музейных предметов, которые раньше не выкладывались онлайн. И это проект, включающий краудфандинг, - средства от пожертвований будут направлены на пополнение коллекции Третьяковской галереи", - сообщила Трегулова.

Увидеть скрытое

На первом этапе на портале появится 2 тыс. изображений произведений, сопровождающихся текстами. Половина из них находится в открытом доступе - это изображения из виртуальной коллекции попечителя музея, национальной платежной системы "Мир", в сотрудничестве с которой создан проект. Еще 1 тыс. произведений закрыты заставками - пользователи могут открыть их, сделав пожертвование от 100 рублей. В этом году планируется выложить еще 2 тыс. изображений.

Сейчас собрание Третьяковской галереи насчитывает более 200 тыс. музейных предметов, среди которых живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство - от XI века до наших дней. И только часть из них представлена в постоянных экспозициях музея. Многие произведения участвуют во временных выставках вне его стен - в России и за рубежом, хранятся в запасниках галереи, находятся на реставрации, исследуются специалистами. Поэтому проект "Моя Третьяковка" даст возможность узнать больше не только о известных экспонатах, но и о тех, которые экспонируются крайне редко.

По словам Трегуловой, пандемия ускорила процесс наполнения проекта, так как музей был закрыт несколько месяцев, и научные сотрудники, находясь на удаленной работе, написали за прошлый год около 3,5 тыс. текстов. "Это может звучать парадоксально, но это действительно так. Мы были закрыты несколько месяцев весной, и это дало возможность нашим научным сотрудникам плотнее работать над текстами", - пояснила она.

Шанс стать меценатом и коллекционером

Кроме возможности изучить информацию о произведениях, изображения которых никогда не публиковались и которые не так часто или никогда не экспонировались, у пользователей есть шанс стать патроном и меценатом.

"Мы с самого начала думали о том, что у проекта должен быть краудфандинговый эффект. И здесь дело не только в монетизации нового серьезного онлайн-ресурса, но и в том, что мы с самого начала задумали этот проект не только как просветительский, но и как интерактивный проект, вовлекающий пользователей, дающий им ощущение сопричастности", - рассказала Трегулова.

Те пользователи, которые сделают пожертвование от 100 рублей, смогут открыть и для себя, и для других изображения, скрытые за заставками. Открываться они будут в произвольном порядке - ты не знаешь заранее, какое именно произведение тебе выпадет, можно только выбрать вид искусства - живопись, скульптура, графика и "Мне повезет". Блок "Мне повезет", где нет такого жесткого распределения на виды искусства, подразумевает совершенно случайное открытие произведений.

"И "повезет" тебе в том смысле, откроешь ли ты работу, которая соответствует твоим предпочтениям", - пояснила собеседница агентства. Помимо этого можно стать патроном того или иного цифрового экспоната. Для этого нужно внести взнос от 5 тыс. рублей. "Этой работой ты можешь делиться в социальных сетях, можешь дарить патронат близкому человеку, можешь сначала стать патроном самостоятельно, а потом передать другому человеку", - рассказала Трегулова.

У владельцев карты "Мир" еще более широкие возможности - тратя определенную сумму в месяц, можно выиграть патронат произведения из коллекции платежной системы, где собраны как самые известные шедевры из собрания Третьяковской галереи, так и малознакомые широкому зрителю работы.

Взносы пользователей поступят в фонд целевого капитала Третьяковской галереи, проценты от доверительного управления которым будут направлены на приобретение произведений искусства в собрание музея. Участников программы будут информировать о том, на что именно будут потрачены эти деньги. Кроме того, они смогут проголосовать за одно из произведений, выбранных экспертами галереи.

Расширяя границы

В перспективе планируется сделать англоязычную версию проекта. Дата ее запуска будет объявлена дополнительно. Трегулова отметила важность того, чтобы эта "энциклопедия" русского искусства была доступна пользователям во всем мире, тем более сейчас, когда действуют ограничения из-за пандемии.

"Возможности приехать в Москву достаточно ограничены, до сих пор у нас нет больших туристических групп, большое количество наших пользователей не имеет возможности приехать и попасть в залы Третьяковской галереи. А то, насколько русское искусство, которое мы храним, востребовано, показывают цифры посещаемости за первые недели после открытия музеев, которое состоялось 22 января. Ровно за 21 день в Третьяковскую галерею пришло около 90 тыс. человек, во все наши пространства", - рассказала собеседница агентства.

Другие цифровые проекты

Трегулова отметила, что за 2020 год галерея запустила ряд онлайн-проектов, а количество пользователей на ресурсах музея приблизилось к 10 миллионам. Отдельно она выделила канал Третьяковской галереи на YouTube, где уже более 160 тыс. подписчиков и более 5,8 млн просмотров за 2020 год, благодаря чему музей занимает первое место в России среди музейных каналов по количеству подписчиков на этой платформе.

"Конечно же, это и те фильмы, которые мы создавали в период пандемии и показывали на платформе Okko. Это "Третьяковка с Сергеем Шнуровым", "Третьяковка с Константином Хабенским". Это и замечательные фильмы серии "Художник говорит" - например, посвященные Виктору Пивоварову и Игорю Макаревичу", - рассказала собеседница агентства.

Также она напомнила, что галерея запустила образовательную платформу "Лаврус". На этом ресурсе историки искусства, хранители музея и приглашенные эксперты рассказывают о прошлом и настоящем отечественного искусства, о художниках, стилях и эпохах. Платформа объединяет видеолекции, видео-экскурсии, видео мастер-классы и статьи.