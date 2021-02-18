Онлайн-аудитория Третьяковской галереи достигла 10 млн

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Количество зрителей онлайн-проектов Государственной Третьяковской галереи достигло 10 млн. Об этом сообщила в четверг генеральный директор музея Зельфира Трегулова на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы очень много сделали за 2020 год, и результатом является огромное увеличение нашей онлайн-аудитории, которая достигла в 2020 году 10 млн", - сказала она.

Трегулова отметила, что галерея активна в социальных сетях. "Количество зрителей на нашем YouTube-канале превышает 5 млн. Сейчас, создавая новые программы и продолжая такие, как "История одного шедевра", мы стараемся сделать так, чтобы их можно было посмотреть не только на наших онлайн-ресурсах, чтобы они получили гораздо более широкое распространение", - уточнила глава Третьяковки.

Она добавила, что несмотря на то, что столичные музеи открыты, пандемия по-прежнему ограничивает передвижение людей. "Мы стараемся максимально выкладывать онлайн информацию о всех наших активностях, делаем онлайн-экскурсии по нашим выставкам для того, чтобы все оказались вовлеченными в то, что мы делаем офлайн", - рассказала Трегулова.

Ранее в четверг Третьяковская галерея объявила о запуске проекта "Моя Третьяковка" - своего рода "энциклопедии" русского искусства на основе собрания музея. На первом этапе на портале появится 2 тыс. изображений произведений, сопровождающихся текстами. Половина из них находится в открытом доступе - это изображения из виртуальной коллекции попечителя музея, национальной платежной системы "Мир", в сотрудничестве с которой создан проект. Еще 1 тыс. произведений закрыты заставками - пользователи могут открыть их, сделав пожертвование от 100 рублей. В этом году планируется выложить еще 2 тыс. изображений.