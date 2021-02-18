Путин заявил, что Зимний фестиваль искусств в Сочи обогащает культурную жизнь страны

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"На протяжении многих лет ваш фестиваль обогащает культурную жизнь нашей страны, других государств, и участие в нем стало замечательной традицией для талантливых российских и зарубежных исполнителей, известных творческих коллективов", - говорится в сообщении.

Путин отметил особую одухотворенную атмосферу фестиваля, объединяющего на своих площадках выдающихся деятелей культуры. Глава государства также выразил уверенность в том, что это событие пройдет успешно и подарит гостям хорошие впечатления.

Зимний фестиваль искусств под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета проводится в Сочи с 2008 года. В этом году он пройдет с 18 по 28 февраля.

Основной площадкой фестиваля станет Зимний театр, где гостей ждут академическая и народная музыка, драма, опера, балет. Всего зрителей ждут девять премьер. По традиции программу откроет спектакль "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и Камерного ансамбля "Солисты Москвы".

ТАСС выступает официальным информационным агентством мероприятия.