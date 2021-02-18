Выставка к 100-летию со дня рождения Народного художника СССР Зверькова открылась в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Юбилейная выставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения Народного художника СССР, уроженца Тверской области Ефрема Зверькова, открылась в Москве в Российской академии художеств (РАХ). В экспозиции представлено порядка 70 полотен, передает корреспондент ТАСС.

"Выставку организовывала Российская академия художеств, там были вещи из моей коллекции, из наследия Ефрема Ивановича Зверькова и работы студентов Тверского колледжа. Ефрем Иванович с 2006 года организовал там большой корпус пейзажа. И он каждый год приезжал в Тверь и проводил этот конкурс, мастер-классы, и все это было со студентами. Они его очень любили, и теперь они уже в своих творческих биографиях пишут, что они уже лауреаты конкурса им. Е. И. Зверькова", - сказала ТАСС вдова Зверькова, заслуженный деятель искусств РФ, академик РАХ Любовь Ширшова.

По ее словам, на выставке представлено порядка 70 полотен, 12 из которых принадлежат Зверькову и хранятся в собраниях, в том числе в Третьяковской галерее и Русском музее.

В отдельном зале академии также разместили работы студентов Тверского художественного колледжа им. А. Г. Венецианова.

По данным пресс-службы правительства Тверской области, данную выставку в мае представят в Тверском музейно-выставочном центре. В течение 2021 года в регионе пройдет цикл мероприятий, посвященных памяти художника. Например, книжная выставка "Имя в истории Тверского края: Е. И. Зверьков" в Центре детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина в Твери, в областной картинной галерее откроется выставка-акция одного произведения - автопортрета Зверькова.

Зверьков родился 1 февраля 1921 года в селе Нестерово Калининской (ныне Тверской) области, участвовал в Великой Отечественной войне, окончил Всероссийскую академию художеств и Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова. Был академиком Российской академии художеств, лауреатом Государственной премий РСФСР им. И. Е. Репина, Государственной премии РФ, Международной премии "За вклад в мировое искусство". Участвовал более чем в 700 выставках, в том числе международных, издал свыше 40 статей об искусстве пейзажа и творчестве современников. Умер в Москве 31 июля 2012 года, памятник Ефрему Зверькову открыли в Твери 21 октября 2020 года.