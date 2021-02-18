В РНБ представили книгу о военном костюме эпохи Николая II и провели показ мундиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Издание об истории униформы русской императорской армии конца XIX - начала XX веков, в котором впервые показаны не только сами костюмы, но и технологии их создания, представили в четверг в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Частью программы презентации стала демонстрация исторических образцов военных мундиров, созданных на основе лекал той эпохи, передает корреспондент ТАСС.

"В наше время еще не издавалось подобного труда, потому что это не только история военного костюма эпохи Николая II, но и технология его производства, материалы, выкройки и так далее. Это уникальный, удивительный труд, который, безусловно, пополнит историческую науку, ее специализацию - униформологию", - сказал на презентации генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский.

Авторами издания выступили профессор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Аранович и старший научный сотрудник Государственного музея истории религии Владимир Безродин. Издание подготовлено в сотрудничестве с Мемориальным музеем А. В. Суворова и Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи.

"Мы представляем все рода войск (флот не трогаем). У нас редко удается создавать экспозиции, где формируется весь костюмный комплекс - чаще всего эти предметы разбросаны по разным музейным экспозициям, по разным частным коллекциям, а эта работа позволяет объединить эти материалы", - рассказал Аранович. Кроме того, по его словам, введены в научный оборот сотни ранее не публиковавшихся фотографий, а также подборка погон и эполетов. "Мы даем крой и технические рисунки", - отметил автор, добавив, что в книге также содержатся специально составленные сводные таблицы по колористике военного костюма.

На показе исторического костюма были представлены парадные и полевые мундиры офицеров и нижних чинов лейб-гвардии Преображенского, Семеновского, Финляндского, Волынского и Казачьего полков, Жандармского эскадрона, Морского гвардейского экипажа, постоянного состава Офицерской воздухоплавательной школы, различных армейских полков рубежа XIX -XX вв. Все мундиры изготовлены на основе оригинальных лекал и по технологии того времени.

В РНБ отметили, что монография "Униформа русской императорской армии конца XIX - начала XX века. История. Дизайн. Материалы. Технологии" будет востребована художниками театра и кино, историками и искусствоведами, а также дизайнерами, работающими в индустрии моды. Материалы издания также будут актуальными при создании реплик исторических костюмов для художественных и документальных фильмов и в профильных учебных заведениях.