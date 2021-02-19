Театр имени Вахтангова посвятит премьеру в Арт-кафе памяти композитора Фаустаса Латенаса

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Театр имени Евгения Вахтангова представит в пятницу на сцене Арт-кафе премьеру музыкального спектакля "Танго между строк", которую посвятит памяти композитора Фаустаса Латенаса (1956-2020). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Сегодня на нашей сцене Арт-кафе мы выпускаем музыкальный спектакль "Танго между строк", который решили посвятить памяти литовского композитора Фаустаса Латенаса. Он скоропостижно скончался 3 ноября 2020 года в возрасте 64 лет. Латенас был огромной частью нашего театра, с которым долгое время сотрудничал. Им написана музыка к таким спектаклям в постановке нашего худрука Римаса Туминаса, как "Дядя Ваня", "Евгений Онегин", "Царь Эдип". Латенас также начинал работу и над спектаклем "Танго между строк", - отметила пресс-атташе.

Она сообщила, что режиссером этой постановки стала Наталья Ковалева. "Это ее третья работа в Вахтанговском театре, - уточнила собеседница агентства. - Прежде Ковалева поставила у нас "Наш класс", премьера которого состоялась в 2016 году на Новой сцене. Потом был "Очарованный странник", выпущенный в 2017 году на Симоновской сцене. И вот теперь "Танго между строк" выходит на сценической площадке "Арт-кафе".

"Вместе с режиссером спектакль выпускают: художник - Максим Обрезков, музыкальный руководитель - Татьяна Агаева, постановка вокальных номеров - Ия Мустафина, хореограф - Виктория Куль. Музыка - Фаустаса Латенаса", - отметила пресс-атташе.

Она добавила, что роли исполняют Эльдар Трамов, Анна Дубровская, Анна Антонова, Яна Соболевская, Полина Чернышова, Дарья Щербакова, Артем Пархоменко, Николай Романовский и артисты оркестра Вахтанговского театра.

О постановке

Как сообщила автор инсценировки и режиссер Наталья Ковалева, спектакль "Танго между строк" - о танго и композиторе Оскаре Строке. "О том, что "ничто не может остановить музыку. Человека может, а музыку нет" - как говорит один из героев спектакля", - отметила Ковалева.

Она согласилась, что на вопрос, кто такой Оскар Строк, ответят немногие. "Но если напеть "Ах, эти черные глаза", "Спи, мое бедное сердце", "Не покидай, я умоляю" - многие воскликнут: "Ну конечно, знаю!" А уж знаменитую "Мурку" даже споют. Все это Оскар Строк", - пояснила режиссер. По ее словам, Строк сочинял мелодии, полные любви, нежности, страсти. Его песни пели Петр Лещенко, Константин Сокольский, Надежда Плевицкая, Федор Шаляпин, Клавдия Шульженко, Леонид Утесов. В Европе его называли "королем танго".

"Его музыка оказалась под запретом как идеологически чуждая - "образчик упаднического буржуазного искусства". Но люди все равно знали и любили его пылкие фокстроты, сентиментальные вальсы, раскаленные ритмы танго, хотя даже не подозревали, кто их сочинил. Человеческому сердцу нужны большие чувства. У Оскара Строка они были, и он умел щедро делиться ими с людьми", - считает режиссер.

По ее словам, "спектакль о каждом из нас - о нашем детстве, нашей любви, предательствах, о наших страхах, падениях и взлетах - обо всем, что включает в себя жизнь человеческая". Под живую музыку оркестра актеры поют, танцуют и проживают сложную и простую жизнь.

"Нам бы хотелось посвятить этот спектакль памяти композитора Фаустаса Латенаса. Он начал работу над спектаклем, его смерть остановила ее. Но Фаустас успел поделиться своими размышлениями и идеями. Мы сохраним их в спектакле. И это еще раз докажет, что "ничто не может остановить музыку", - сказала режиссер.