Театр на Малой Бронной представит премьеру спектакля по роману "Благоволительницы"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Премьера спектакля "Благоволительницы" по одноименному роману Джонатана Литтелла о Второй мировой войне и Холокосте пройдет в Театре на Малой Бронной в пятницу. Режиссером выступил Микита Ильинчик из Белоруссии.

Как сообщили в театре, это история обычного человека, который против желания становится воплощением зла, и в результате это зло оправдывает и сживается с ним. Сам режиссер сказал ТАСС, что тема "заложничества" одна из самых важных для него.

"Весь процесс строится на поиске первопричины: что смогло сподвигнуть на совершение преступлений. Безусловно, во всем можно обвинить общество, но Ауэ начинает детализировать свою биографию, свои поступки, приводя нас к детским травмам, а в итоге - к самому рождению. Само рождение - и есть "заложничество", - сказал он.

Основой для спектакля стал эскиз, созданный в рамках творческой лаборатории. Постановка в России состоится спустя 15 лет после того, как "Благоволительницы" были опубликованы впервые. "На сегодняшний день сам факт постановки текста в России может стать резонансным - долгие годы Джонатан Литтелл отказывал российским режиссерам", - отметили в театре.

Билеты на спектакль, который задуман в камерном формате, продавать не будут. "Ограниченное количество мест исключает коммерческую выгоду, данный проект стоит рассматривать как программное движение по работе с молодыми режиссерами и продолжение творческих поисков новых для театра авторов", - поясняют в пресс-службе. Вход будет по приглашениям либо на основе заявки по специальной анкете на сайте театра.