Американские и немецкие музыканты выступят на фестивале "Триумф джаза" в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Немецкий трубач Тиль Бреннер, американцы - пианист Эммет Коэн и певец Аллан Харрис станут участниками XXI Международного фестиваля "Триумф джаза", который пройдет в Московском международном Доме музыки с 11 по 13 марта. При этом акцент будет сделан на молодых российских джазменов, сообщил в пятницу основатель смотра, народный артист России Игорь Бутман.

"Мы подготовили интересную программу, сделав акцент на новых проектах молодых российских джазменов: на фестивале со своими программами выступят Антон Чекуров, Виктория Каунова и Илья Морозов, Николай Мищенко, Сергей Долженков. А также мы очень ждем приезда наших иностранных гостей, надеемся, что все пройдет успешно", - привели в пресс-службе фестиваля слова знаменитого саксофониста.

Бутман отметил, что Эммет Коэн, признанный "одним из самых талантливых пианистов нового поколения", представит свое трио впервые в России 11 марта. В этот же день выступят Сергей Долженков и его New Blood Big Band, а также Московский джазовый оркестр под управлением Бутмана и пианист Олег Аккуратов. 12 марта на сцену с оркестром выйдет певица Fantine, москвичи также услышат Аллана Харриса и его группу и Квартет Антона Чекурова. В последний фестивальный день в столице Московский джазовый оркестр готовит совместную программу с Тилем Бреннером, в этот вечер им составят компанию Секстет Морозовых и Трио Николая Мищенко.

Народный артист России Игорь Бутман основал "Триумф джаза" в 2001 году. Фестиваль проходит в Москве, Санкт-Петербурге и Туле. За 20 лет в нем приняли участие многие легенды жанра: Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл, Ли Ритенаур, Джошуа Редман, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер и многие другие. Программу смотра дополняет фестиваль-конкурс "Детский Триумф джаза", который объединяет юных джазменов со всей страны.