Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации усадьбы Нарышкина в Саратове

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России одобрила проект ремонтно-реставрационных работ усадьбы князей Нарышкиных в Саратовской области. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости реставрации усадьбы Нарышкиных в селе Пады Балашовского района Саратовской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Главное здание усадьбы было построено в начале XVIII века. После 1917 года в усадебном доме Нарышкиных располагались госпиталь, детский пансионат и санаторий. В наши дни усадебный ансамбль был признан объектом культурного наследия федерального значения, а санаторий переехал в другие здания неподалеку.

Планируется провести реставрацию сохранившихся подлинных частей дома и воссоздать утраченные элементы фасадов и интерьеров "Женского корпуса". Это одноэтажное деревянное здание с двухэтажной кирпичной пристройкой общей площадью свыше 1 твс. кв. м. "Все элементы, привнесенные после 1917 года для устройства жилого корпуса санатория, будут демонтированы", - говорится в сообщении.

После реставрации здание займет культурно-досуговый центр Балашовского муниципального района Саратовской области.