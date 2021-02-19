{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Сербский певец Джордже Балашевич умер от осложнений после заражения коронавирусом

Ему было 67 лет
Джордже Балашевич Ivica Drusany/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Джордже Балашевич
© Ivica Drusany/Shutterstock/FOTODOM

БЕЛГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Югославский и сербский певец Джордже Балашевич умер от осложений после заражения коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу канал РТС.

Сообщается, что 67-летний музыкант 17 февраля поступил в Инфекционную клинику в Белграде с диагнозом воспаление легких. До этого Балашевич около 10 дней на дому лечился от симптомов пневмонии. После резкого ухудшения состояния певца было принято решение о его госпитализации.

Как сообщают сербские СМИ, в конце 2019 года Балашевич перенес инфаркт и стентирование сосудов сердца.

Джордже Балашевич - одна из самых ярких и противоречивых фигур на югославской и сербской сцене. За заслуги в примирении воевавших между собой балканских народов силой искусства Балашевич в 1998 году получил почетное звание посла доброй воли ООН.

В 2000-м году Балашевич выступил с осуждением режима Милошевича, поддержав цветную революцию в Югославии.

После распада Югославии продолжал гастрольную деятельность по региону.

Теги
СербияПандемия COVID-19
Музыкальным руководителем Михайловского театра назначили Алевтину Иоффе
Пост музыкального руководителя в истории этого учреждения впервые заняла женщина-дирижер
Читать полностью