Сербский певец Джордже Балашевич умер от осложнений после заражения коронавирусом

БЕЛГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Югославский и сербский певец Джордже Балашевич умер от осложений после заражения коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу канал РТС.

Сообщается, что 67-летний музыкант 17 февраля поступил в Инфекционную клинику в Белграде с диагнозом воспаление легких. До этого Балашевич около 10 дней на дому лечился от симптомов пневмонии. После резкого ухудшения состояния певца было принято решение о его госпитализации.

Как сообщают сербские СМИ, в конце 2019 года Балашевич перенес инфаркт и стентирование сосудов сердца.

Джордже Балашевич - одна из самых ярких и противоречивых фигур на югославской и сербской сцене. За заслуги в примирении воевавших между собой балканских народов силой искусства Балашевич в 1998 году получил почетное звание посла доброй воли ООН.

В 2000-м году Балашевич выступил с осуждением режима Милошевича, поддержав цветную революцию в Югославии.

После распада Югославии продолжал гастрольную деятельность по региону.