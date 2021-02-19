В Пермском театре оперы и балета представили новый хор Parma Voices

ПЕРМЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Пермский академический театр оперы и балета имени Чайковского представил новый хор Parma Voices под управлением главного хормейстера театра Евгения Воробьева, в него вошли уже действующие артисты Пермской оперы. Об этом рассказал журналистам в пятницу Воробьев.

"У нас есть оперный хор, задача которого, прежде всего, выступления на сцене театра в спектаклях. Сейчас мы создаем концертный коллектив на основе тех людей, которые у нас есть, и он будет заниматься концертной деятельностью: петь произведения как а капелла, так и с оркестром, с разным набором инструментария, в диапазоне от камерных программ до масштабных", - сказал он.

В состав хора вошли около 50 человек, но коллектив будет расширяться в зависимости от той или иной программы.

Хор Parma Voices будет исполнять академическую музыку разных стилистических направлений и времени, обращаясь и к музыке ранних эпох, и к авангардным сочинениям современных композиторов и перформативным практикам. В первую очередь коллективу интересна хоровая музыка XX века, духовная музыка, в том числе произведения, которые редко исполняются и не входят в хрестоматийный хоровой репертуар. На первом концерте прозвучали "Духовный концерт" Николая Сидельникова, произведения в жанре респонсорий и гимн Феликса Мендельсона-Бартольди, сочинение для мужского хора в сопровождении виолончели и контрабаса, хоровые гимны из Ригведы Густава Холста для женского хора и Месса Франка Мартена для двойного хора.

В планах - давать как минимум один концерт в месяц, а в дальнейшем отправиться на гастроли.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, его достижения неоднократно отмечались премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска". Пермский театр считается одним из оперно-балетных центров России.