Музыкальным руководителем Михайловского театра назначили Алевтину Иоффе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Алевтина Иоффе, которая с 2011 года являлась главным дирижером Московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац, назначена музыкальным руководителем Михайловского театра, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе петербургского театра. Впервые в истории этого учреждения пост музыкального руководителя заняла женщина-дирижер.

"Алевтина Николаевна сохранит профессиональные отношения с Детским музыкальным театром им. Н.И. Сац, но и вместе с тем станет частью еще одного крупного театрального проекта в самом сердце культурной столицы. Мы очень надеемся, что это сотрудничество позволит воплотить в жизнь новые творческие идеи. В особенности будет полезен ее богатый опыт в создании детского репертуара. Сейчас в театральной сфере этому направлению уделяется особое внимание и, уверена, Михайловский театр приобретает великолепного дирижера, что уникально для профессии - женщину, способную как сохранить традиции, так и раскрыть высокий потенциал коллектива", - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой. Новый музыкальный руководитель был представлен в пятницу на встрече министра и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана.

Кехман отметил, что в театре сделали ставку на молодого и полного идей музыканта. "Впервые в истории нашего театра мы разделяем должности музыкального руководителя и главного дирижера. Также впервые в истории пост музыкального руководителя переходит к женщине-дирижеру, - процитировали его в пресс-службе. - Карьера Алевтины Иоффе является прорывом в российском "мужском" музыкальном мире". Худрук добавил, что перед театром стоят важные задачи по сохранению классического репертуара и воплощению новаторских экспериментальных постановок, и "такой яркий и самобытный дирижер, как Алевтина Иоффе, абсолютно подходит для их решения".

По мнению Кехмана, опыт работы Иоффе с детским музыкальным театром будет очень востребован в Михайловском театре. "Для меня особенно важно уделять большое внимание взращиванию детской аудитории, которая будет продолжать наши культурные традиции", - сказал он.

"Для меня это большая честь и ответственность работать в театре с такими богатыми традициями. Еще одна причина, почему я согласилась здесь работать, - готовность Владимира Кехмана к экспериментам, так как для меня очень важно иметь возможность реализовывать свои творческие замыслы, которых очень много", - привели в пресс-службе слова Иоффе.

О новом музыкальном руководителе Михайловского театра

Алевтина Иоффе окончила Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского, стажировалась в Национальном филармоническом оркестре России. В 2006-2008 годы занимала пост главного дирижера Марийского государственного театра оперы и балета. Работала в театре "Геликон-опера", в Центре оперного пения им. Галины Вишневской. В 2008-2009 годы была дирижером-ассистентом в Опере Сан-Франциско, в 2008-2011 годы - дирижером Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

С сентября 2011 года Иоффе - главный дирижер Московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац. С 2015 года - главный приглашенный дирижер Театра оперы и балета Республики Саха Якутия. В 2018-2020 годы дебютировала в Немецкой опере и в Комише опере в Берлине, в Баварской опере в Мюнхене, выступала с симфоническими оркестрами Франции, Хорватии, Чехии и Италии.