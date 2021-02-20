Московский театр оперетты представит премьеру мюзикла Александра Журбина "Куртизанка"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московский театр оперетты представит 20 и 21 февраля премьеру эксклюзивного проекта, которым стал мюзикл "Куртизанка", созданный специально по заказу театра композитором Александром Журбиным и драматургами Владиславом Старчевским и Сергеем Плотовым. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Московской оперетты".

"Действие спектакля перенесет зрителей в ХVI век, в удивительный мир Венеции эпохи дожей, где развернется история страстной любви одной из самых знаменитых куртизанок Вероники Франко и наследника знатного дворянского рода Марко Веньера. Любви, которая может пройти через войны, чуму, суды инквизиции, предательство и остаться самым искренним и главным чувством в жизни героев. В спектакле переплетаются исторические события и романтические приключения, а музыка воссоздает образ прекрасной Венеции с ее каналами и дворцами, образ города, наполненного чарующими мелодиями, солнечным светом и человеческими страстями", - определила содержание спектакля представитель пресс-службы.

Со своей стороны генеральный директор театра Владимир Тартаковский отметил, что "идея мюзикла "Куртизанка" родилась давно". "Но идея любого спектакля может найти свое воплощение только тогда, когда появляются авторы и постановщики, которые проникаются этой идеей", - заявил он.

Создатели мюзикла

Александр Журбин сообщил, что "писал эту музыку с удовольствием". "Сюжет дал мне, как композитору, большой стилевой и эмоциональный диапазон. Я очень надеюсь, что все получится так, как задумано. Я верю в постановочную группу и во всех занятых в спектакле артистов. С нетерпением жду премьеры!" - сказал Журбин.

Акцент на главной героине спектакля сделал один из авторов либретто драматург Владислав Старчевский. "Это не просто история, связанная с венецианскими куртизанками ХVI века, это судьба Вероники Франко, которая отстаивала равенство мужчин и женщин в любви, считала своим правом публично обсуждать социальные проблемы. Так что можно считать ее одной из первых феминисток в истории", - отметил Старчевский. А другой соавтор сценария, драматург и поэт Сергей Плотов добавил, что "Куртизанка" - это рассказ об одной из самых выдающихся поэтесс своего времени, стихи которой дошли до сегодняшнего дня".

Режиссер-постановщик спектакля Алина Чевик обратила внимание на то, что "мюзикл выпускается в период пандемии коронавируса". "А в спектакле есть сцены, которые происходят во время эпидемии чумы, - уточнила она. - Наверное, как и 500 лет назад, такое испытание неслучайно, оно добавляет нам стойкости, решимости, человечности и помогает больше ценить то, что мы имеем".

Важным стало и хореографическое решение спектакля. Балетмейстер-постановщик Ирина Корнеева, по ее словам, "в качестве основы взяла традиционные итальянские танцы, переосмыслила и сделала их понятными современному зрителю".

"Художник-сценограф Сергей Новиков благодаря современным театральным технологиям визуализировал на сцене уникальный город на воде. А художник по костюмам Виктория Севрюкова создала дизайнерские костюмы и венецианские маски, представив их в современной художественной интерпретации", - рассказала представитель пресс-службы.

Она также назвала имена артистов, занятых в спектакле, в числе которых Наталья Быстрова, Алена Голубева, Светлана Криницкая, Наталия Мельник, Павел Иванов, Максим Катырев, Юрий Веденеев, Александр Голубев, Владислав Кирюхин, Василий Ремчуков, Давид Левин, Иван Викулов, Александр Бабик, Петр Борисенко, Глеб Косихин, Артем Маковский и Константин Ужва.