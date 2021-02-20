Всероссийский поэтический слэм открывается в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Всероссийский поэтический слэм пройдет в субботу в московском Центре Вознесенского в смешанном формате и объединит 14 авторов из разных городов. Победитель поедет на конкурс в Париж, сообщила пресс-служба организаторов.

"20 февраля в 17:00 в Центре Вознесенского состоится Всероссийский поэтический слэм. Соревнование пройдет онлайн и офлайн, объединив девять городов и 14 авторов - многократных победителей отечественных слэмов и финалистов международных. Победитель получит денежный приз и отправится на международный слэм-турнир в Париж", - говорится в сообщении.

В городах-участниках будут созданы залы для выступлений, оборудованные камерой для трансляции в Zoom. На каждой площадке количество зрителей будет ограничено. "Общая трансляция пройдет в Zoom Центра Вознесенского, посмотреть ее можно будет и на нашем YouTube-канале. Московская команда и жюри также будут находиться в Центре Вознесенского", - сообщили в пресс-службе.

В состав жюри вошли главный редактор журнала "Новое литературное обозрение", издатель, глава одноименного издательского дома и "Фонда Прохорова" Ирина Прохорова, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина, лидер группы OQJAV Вадик Королев и другие эксперты. В соревновании примут участие, в частности, поэты Герман Лукомников, Анна Русс, Александр Курбатов, Иван Козлов, Сергей Цветков, Яна Полевич и другие.

"Победитель получит денежный приз и будет представлять Россию на Международном слэм-кубке в Париже, который пройдет с 10 по 16 мая. Для этого соревнования стихи каждого участника переводят на французский и английский язык. В жюри войдет интернациональная команда профессионалов", - отметили в центре.

Там добавили, что поэты из России участвуют в мероприятии с 2010 года, но занять призовое место удалось в 2015 году лишь Герману Лукомникову, который уступил лишь француженке Клотильде де Брито.