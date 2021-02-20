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В Минкультуры заявили, что готовы предоставить ГП любую информацию в ходе проверки

Ранее издание РБК сообщило, что Генпрокуратура с 15 февраля до 16 марта 2021 года проводит внеплановую проверку в министерстве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минкультуры РФ готово предоставить проверяющим из Генпрокуратуры всю необходимую информацию в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Министерство готово предоставить любую необходимую информацию проверяющим в полном объеме", - сообщили в Минкультуры.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Генпрокуратура России с 15 февраля до 16 марта 2021 года проводит внеплановую проверку в министерстве культуры. По информации издания, проверяется расходование бюджетных средств и исполнение контрактов на предоставление субсидий.

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