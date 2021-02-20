Премьеру семейной комедии о Чебурашке запланировали на 1 января 2023 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Полнометражная семейная комедия режиссера "Последнего богатыря" Дмитрия Дьяченко о Чебурашке, в которой появится легендарный персонаж мультфильмов, планируется выпустить в прокат 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба "Союзмультфильма" в субботу.

"Полнометражный художественный фильм о Чебурашке, который "Союзмультфильм" разрабатывает совместно с кинокомпанией Yellow, Black and White планируется к выходу 1 января 2023 года", - сообщили в пресс-службе.

В киностудии рассказали, что будут принимать активное участие в подготовке картины на всех этапах производства и бережно следить за соответствием образа Чебурашки. Для полнометражного фильма этого персонажа создадут с применением современных компьютерных технологий и интегрируют в картину методом совмещения Full CG.

Сюжет фильма находится в разработке, сценарий пишут авторы трилогии "Последний богатырь" во главе с Виталием Шляппо. Режиссером выступит Дмитрий Дьяченко, съемки планируется начать в этом году.

Чебурашку как литературного персонажа придумал детский писатель Эдуард Успенский. Внешний облик героя создал мультипликатор Леонид Шварцман, который в августе 2020 года отметил столетие.

Чебурашка, Крокодил Гена и другие герои золотой коллекции "Союзмультфильма" отметили 50 лет с момента появления на экранах в 2019 году. Днем рождения Чебурашки традиционно считается 20 августа. Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.