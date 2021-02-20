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Прощание с актером Андреем Мягковым началось в МХТ им. Чехова

После гражданской панихиды пройдет отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым началось в субботу на сцене Московского художественного театра им. А. П. Чехова, передает корр. ТАСС.

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Биография Андрея Мягкова

Над сценой установлен экран, на котором сменяют друг друга черно-белые фотографии артиста. Перед ним стоит гроб в окружении цветов, играет тихая музыка. По левую сторону сидят близкие Мягкова. Проститься с артистом пришли его коллеги по сцене и киноплощадке. В том числе ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Венки направили президент РФ, Министерство культуры РФ, киноконцерн "Мосфильм" и столичные театры.

После гражданской панихиды пройдет отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Мягков будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

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