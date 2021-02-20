Минкультуры организует образовательный семинар по презентации кинопроектов на питчинге

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минкультуры планирует в 2021 году организовать обучающий семинар для команд-дебютантов по публичной презентации проектов на питчингах. Участников ожидают лекции, дискуссии и тематические задания, сообщает в субботу пресс-служба министерства.

"К сожалению, многие не могут качественно презентовать проект на этапе отбора, а это является ключом к успеху и одним из определяющих факторов современной киноиндустрии. Образовательная программа при участии ведущих экспертов отрасли расскажет, как научиться анализировать и представлять свои проекты, делать выступления эффектными, убедительными и тем самым в выигрышном свете представлять свою идею", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, чьи слова привели в пресс-службе.

Как пояснили в министерстве, организацию образовательного семинара обсудили во время рабочей встречи министра культуры и креативного продюсера телеканала "ТВ-3" Анны Гудковой.

По словам Любимовой, занятия будут состоять из лекций, профильных дискуссий, тематических заданий. Профессионалы отрасли лично проконсультируют участников. "Мы хотим на всех этапах поддерживать наших представителей киноиндустрии. Безусловно, участие в программе будет полезным как для опытных мастеров, так и для начинающих режиссеров", - добавила она.

По мнению Гудковой, в ходе семинара участники смогут обменяться опытом и поделиться полезной информацией, что поможет развитию отечественного кинематографа.