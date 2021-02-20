Старинный элемент копья нашли в ходе земляных работ в Москве

МОСКВА, 20 февраля./ТАСС/. Столичные археологи во время наблюдения за земляными работами на Зубовской улице нашли деталь копья - вток. Об этом сообщил журналистам в субботу руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Сегодня в преддверии праздника Дня защитника Отечества мы представляем находки московских археологов, связанные с профессиями людей, которые защищают Родину. Удачно совпало, что накануне праздника столичные археологи обнаружили артефакт, непосредственно связанный с военной тематикой. Это вток - элемент старинного копья, который надевался на тыльную часть оружия, позволяя втыкать его обратной стороной в землю, то есть служил своеобразным упором и помогал воинам в бою. Интересно, что неспециалисту артефакт на вид может показаться непримечательным: он представляет собой небольшой конусовидный железный предмет. Однако подобная находка является достаточно редкой для столицы и представляет большой научный интерес", - сказал Емельянов.

Он добавил, что сейчас археологом предстоит в условиях мастерских бережно расчистить находку и затем отреставрировать ее, чтобы в будущем передать артефакт в музей.

Копье - колюще-рубящее оружие ближнего боя, состоящее из наконечника, древка, иногда металлического втока, защищающего противоположную наконечнику сторону древка, является одним из самых распространенных и популярных видов вооружения на протяжении всей истории человечества. Копья использовали как колющий или колюще-режущий инструмент для охоты и как боевое оружие, зачастую наконечники выступали в качестве универсального инструмента.

"Также специалисты полностью привели в порядок и подготовили к экспонированию два редких образца оружия, найденных в 2020 году археологами: тесак XVII века и штык-нож винтовки Арисака начала ХХ века", - сказал Емельянов.