Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, известного по ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман", похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова, где служил артист.

"Андрея Васильевича похоронили", - сказали в пресс-службе.

Ранее в МХТ им. Чехова прошла церемония прощания с артистом, ушедшем из жизни в возрасте 82 лет. Попрощаться с актером пришли деятели культуры, коллеги артиста по театральной сцене и киноплощадке. Среди них - министр культуры РФ Ольга Любимова, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, народный артист России Авангард Леонтьев, худрук театра "Практика" Марина Брусникина, директор Театра на Таганке и "Содружества актеров Таганки" Ирина Апексимова, актер и режиссер Станислав Любшин, режиссер Николай Скорик, актер Александр Феклистов и многие другие.

После гражданской панихиды состоялось отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов переулок, 15/2, с3).