Эрмитаж показал драгоценности разных веков, отреставрированные вместе с ювелирами Cartier

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Выставка изделий из драгоценных камней и металлов Х-XIX веков, отреставрированных эрмитажными реставраторами совместно с ювелирами дома Cartier, открылась в субботу в Пикетном зале Зимнего дворца Государственного Эрмитажа.

"Эта выставка о поэзии драгоценностей, мистике драгоценностей. Я очень благодарен за идею совместить здесь вещи из исторической коллекции Cartier и шедевры эрмитажной коллекции драгоценностей. Мы в этом году отмечаем пять лет нашего проекта - участия Cartier в реставрации предметов из галереи драгоценностей Государственного Эрмитажа, здесь образовался диалог культур", - сказал на церемонии открытия выставки генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Как рассказали в пресс-службе музея, выставка построена вокруг пяти отреставрированных шедевров декоративно-прикладного искусства Х-XIX веков из собрания Эрмитажа, вместе с которыми представлены 35 предметов из исторической Cartier Collection - собственного собрания марки, в том числе украшения и часы, подобранные по принципу общности материала, стиля или техники.

Сотрудники лаборатории реставрации драгоценных и археологических металлов отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа с 2016 года при поддержке Cartier отреставрировали пять уникальных памятников. В их числе едва ли не единственная сохранившаяся в мире хрустальная лампа, созданная арабскими мастерами в X веке и украшенная позже итальянскими ювелирами эпохи Возрождения. На выставке лампа из горного хрусталя дополнена произведениями французских ювелиров, обратившихся к этому материалу 10 веков спустя, сочетая его с бриллиантами и платиной.

Восстановлен также золотой ароматник из сокровищницы Великих Моголов, инкрустированный алмазами, изумрудами и рубинами. Этот сосуд был привезен в Петербург в 1741 году в числе даров правителя Ирана Надир-шаха двору императрицы Анны Иоанновны. Российские и французские ювелиры выполнили также реставрацию ларца Ядвиги Ягеллонки, созданного в XVI веке в Нюрнберге. В его оформлении использованы разнообразные ювелирные техники; каждая из накладок, украшающих ларец, неповторима и украшена драгоценными камнями, различными по художественному достоинству и способам обработки.

Участие ювелиров потребовалось также в реставрации фельдмаршальского жезла Александра II, украшенного эмалями и инкрустированного бриллиантами и изумрудами. Он был изготовлен в 1878-1879 годах известным петербургским ювелиром Юлиусом Кейбелем. На выставке почетный знак сопровождают драгоценные предметы Cartier, связанные с государственной символикой и военными триумфами России и Франции. В 2020 году завершился пятый совместный проект - реставрация кабинетца, изготовленного в Аугсбурге известным мастером Геверсом в 1700-1705 годах. Выставка будет действовать до 18 апреля.