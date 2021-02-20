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Коллекция легендарных проектов "Союзмультфильма" бесплатно появилась на "Яндексе"

Среди них - "Простоквашино", "Ну, погоди!", "Малыш и Карлсон", "Сказка сказок" и другие мультфильмы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Более 950 мультфильмов золотой коллекции студии "Союзмульфильм", в том числе "Простоквашино" и "Ну, погоди!", появились на "Яндексе" для бесплатного просмотра, сообщает пресс-служба сервиса в субботу.

"В январе легендарная детская классика киностудии "Союзмультфильм" появилась в каталоге онлайн-кинотеатра "КиноПоиск HD" по подписке Плюс. Сейчас пользователи "Яндекса" могут смотреть любимые мультфильмы бесплатно прямо в "Яндекс.Видео" и поиске "Яндекса", - рассказали в пресс-службе.

Более 950 мультфильмов производства 1941-2003 годов входят в золотую коллекцию студии, среди них "Простоквашино", "Ну, погоди!", "Малыш и Карлсон", "Сказка сказок" и др.

Осенью 2020 года в пресс-службе студии ТАСС сообщили, что планируют постепенно менять формат просмотра золотой коллекции, картины из YouTube перейдут на ряд популярных российских видеосервисов, где будут доступны в разных режимах смотрения. Такой подход позволит уберечь шедевры мультипликации "от контрафактного копирования" и "незаконного распространения", пояснили тогда в студии.

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