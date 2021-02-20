Новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" выйдет в России 30 сентября

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать", мировой релиз которого перенесли октябрь, в России состоится 30 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Universal Piсtures International Russia.

В январе на официальном сайте бондианы появилось сообщение, что мировой релиз фильма, намеченный на начало апреля, перенесли на 8 октября. "Не время умирать" выйдет в российском прокате 30 сентября 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Роль Джеймса Бонда в фильме вновь сыграет Дэниел Крэйг.

Первый фильм о приключениях агента 007 под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн. Общие кассовые сборы киносерии превышают $10 млрд. Помимо Крэйга, агентами 007 на большом экране в разные годы побывали Шон Коннери (1930-2020), Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.