Народный артист России Сергей Стадлер представит в Петербурге оперу Бетховена "Фиделио"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Единственная опера Людвига ван Бетховена "Фиделио" прозвучит в воскресенье в Эрмитажном театре под управлением художественного руководителя "Петербург-концерта", народного артиста России Сергея Стадлера. Премьера посвящается 250-летию со дня рождения композитора и 90-летию одной из старейших концертных организаций России.

Исполнителями выступят Симфонический оркестр Санкт-Петербурга и артисты музыкальных театров города. Партии Леоноры и Флорестана исполнят молодые солисты Мариинского театра Екатерина Шиманович и Артем Мелихов. Исторические костюмы в спектакле сочетаются с видеопроекциями и кинохроникой.

"Бетховен создал оперу, актуальную во все времена. Ее главная идея - борьба за власть, за справедливость. Но для нас это рассказ о подвиге женщины, которая переживает тяжелейшие испытания ради спасения любимого человека. В истории мы знаем много таких примеров, самый яркий из них - жены декабристов. Они прошли мучительный путь, чтобы быть рядом со своими мужьями. Поэтому в нашем спектакле действие оперы перенесено из XVII века в Петербург 1825 года", - рассказала корреспонденту ТАСС режиссер "Петербург-концерта" Ирина Фокина.

Опера, впервые поставленная в миланском Ла Скала в 1805 году, на российской сцене появилась лишь в 1948 в Москве и спустя два года - в Ленинграде. Эту оперу очень любил Михаил Глинка. Известно его высказывание: "Фиделио" я не променяю на все оперы Моцарта вместе!". В честь оперы назван астероид (524) Фиделио, открытый в 1904 году немецким астрономом Максом Вольфом.