Спектакль о Рахманинове поставят в Тамбовском драмтеатре к 150-летию композитора

ТАМБОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Спектакль о жизни и творчестве Сергея Рахманинова поставят на сцене Тамбовского драматического театра к 150-летнему юбилею композитора. В последующем постановка должна стать визитной карточкой театра и региона, сообщил ТАСС и.о. директора театра Алексей Нешко.

По поручению президента РФ Владимира Путина празднования по случаю 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдут в России в 2023 году. В Тамбовской области расположен музей-усадьба С. В. Рахманинова "Ивановка", крупнейший центр музыкальной культуры в российской провинции, связанный с жизнью и творчеством композитора, здесь он подолгу жил и работал с 1890 по 1917 год.

"Идея поставить спектакль о Рахманинове у нас была уже давно, для этого нами была заказана пьеса, которая была специально написана. Мы ее изучили, обсудили на худсовете. Сейчас главное найти режиссера, который бы взялся за этот спектакль, нашел какое-то свое видение постановки, какие-то решения, которые добавили бы интригу в материал. Это большой и значимый для нас проект, который мы планируем приурочить к 2023 году, к юбилею Сергея Васильевича Рахманинова", - сказал собеседник агентства.

Спектакль будет посвящен жизни и творчеству великого композитора. Особое внимание планируют уделить интересным и значимым фактам из биографии Рахманинова. Так, например, в пьесу вошел эпизод, когда композитор и дирижер Александр Глазунов крайне неудачно исполнил Первую симфонию, над которой долгое время работал Рахманинов. Рецензии были разгромными, новаторское сочинение не приняли ни критики, ни публика. Композитор впал в депрессию и на протяжении почти четырех лет ничего не сочинял и практически не выходил из дома.

Пока неизвестно, кто исполнит роль Рахманинова в этом спектакле. По словам Нешко, в качестве одного из претендентов рассматривается один из молодых актеров Тамбовского драмтеатра, который внешне похож на композитора. "Это не должен быть так называемый датский спектакль: отыграли и забыли. Нам хочется, чтобы эта работа в последующем стала визитной карточкой театра, города и области в целом. Поэтому так важно, чтобы он был интересен зрителю, музыкален и правдоподобен", - отметил собеседник агентства.

Сергей Рахманинов родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.