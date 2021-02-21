Портал "Музейная Москва онлайн" подготовил выставку к 145-летию художника Кончаловского

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Виртуальная выставка к 145-летию со дня рождения русского художника Петра Кончаловского появилась на портале "Музейная Москва онлайн". Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра столицы.

"21 февраля исполняется 145 лет со дня рождения русского живописца Петра Кончаловского. Специально к памятной дате портал "Музейная Москва онлайн" подготовил виртуальную выставку вещей художника, найденных в его мастерской. Посетить ее можно бесплатно и без предварительной регистрации", - говорится в сообщении.

Куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл отметил, что на портале можно увидеть снимки графических набросков, эскизов, тетрадей, а также редких нотных изданий, выпущенных в конце XIX века. Экспонаты для экспозиции предоставил Музей М. А. Булгакова. "Когда-то эти предметы находились в мастерской художника, а потом были переданы в музейные фонды. Теперь с ними можно познакомиться онлайн", - добавил Шакрыл.

Петр Кончаловский родился в 1876 году в Харьковской губернии в семье литератора и переводчика Петра Кончаловского. Способности к живописи он проявлял с детства. Мечтая стать художником, обучался в Париже, а затем в Москве. В период становления его стиль испытал сильное влияние идей постимпрессионистов, в числе которых был Поль Сезанн. В зрелые годы живописец перешел на принципы реализма. За 60 лет Кончаловский создал около двух тысяч полотен.

Проект "Музейная Москва онлайн" - это виртуальное собрание экспонатов столичных музеев. На портал регулярно выкладывают информацию о новых выставках, снимки редких предметов из музейных коллекций и их описание.