Фильм "Конек-Горбунок" возглавил российский кинопрокат в минувшие выходные

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский фильм в жанре фэнтези "Конек-Горбунок" стал лидером отечественного кинопроката, собрав 285 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 18 по 21 февраля.

Картина режиссера Олега Погодина, снятая по мотивам одноименной сказки Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана и его помощника Конька-Горбунка, вышла в российский прокат 18 февраля. Роль Ивана исполнил Антон Шагин, Коньком-Горбунком стал Павел Деревянко, в образе царя предстал Михаил Ефремов, в роли его невесты - Паулина Андреева. Фильм создавался компанией СТВ, компанией CGF, каналом "Россия-1" при поддержке Фонда кино, продюсерами также выступили Александр Горохов и Антон Златопольский.

Второе место по кассовым сборам заняла комедийная мелодрама "Родные" режиссера Ильи Аксенова. Картина вышла в российский прокат 11 февраля и собрала за выходные 84,5 млн рублей. Отец семейства, роль которого исполняет Сергей Бурунов, решает отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семья вынуждена собраться в автопутешествие через всю Россию. В пути героев ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность. Главные роли в фильме сыграли Ирина Пегова, Семен Трескунов, Катерина Беккер и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова).

На третьей строчке рейтинга оказался американский мультфильм "Душа", который вышел в отечественный прокат 21 января и собрал за минувшие выходные 67,1 млн рублей. По сюжету, школьный учитель музыки Джо Гарднер, всю жизнь мечтавший достичь больших высот в музыкальном мире и стать великим артистом, успешно проходит прослушивание в одну из известнейших музыкальных компаний. Возвращаясь домой, Джон не замечает открытый люк, падает в него и погибает. Душа учителя попадает в мир, в котором она должна обрести новые мечты и таланты, а затем вновь переродиться в мире людей. Роли озвучивали Джейми Фокс, Тина Фей, Грэм Нортон, Рэйчел Хаус, Анджела Бассетт и другие актеры.