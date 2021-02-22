В столице Аргентины прошли выставка и концерты, посвященные творчеству Чайковского

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 февраля. /ТАСС/. Выставка работ аргентинских художников, посвященных балету "Щелкунчик" композитора Петра Чайковского, была представлена в Буэнос-Айресе. В честь открытия экспозиции в саду Музея декоративного искусства аргентинской столицы прошли два концерта.

За музыкальную часть отвечал оркестр Военно-воздушных сил Аргентины, который исполнил отрывки из балета, а также несколько маршей и военных песен. Кроме того, на небольшой сцене выступили юные артистки из балетной школы Института искусств при аргентинском театре "Колон", станцевавшие номера из "Щелкунчика". Девушки занимаются под руководством заслуженной артистки РСФСР Татьяны Фесенко.

Как рассказала журналистам руководитель представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова, подготовка экспозиции, организованной совместно с галереей современного искусства "Торрес Барте" и дочерним предприятием АО "Трансмашхолдинг" компании "ТМХ-Аргентина" при поддержке министерства культуры южноамериканской республики и посольства России в Буэнос-Айресе, велась в течение всего 2020 года. В рамках проекта перед аргентинским художниками стояла задача создать работы, вдохновленные образами из "Щелкунчика" и творчеством Чайковского.

"Это первое мероприятие, которое мы проводим вместе. Но у нас много идей в области музыки, изобразительного искусства, а также науки и технологии. Богатство русской культуры по-настоящему огромно", - сказал журналистам министр культуры Аргентины Тристан Бауэр.

"Мы надеемся, что ситуация с пандемией улучшится, и мы сможем привезти в Аргентину русских артистов и художников, а аргентинские артисты смогут отправиться в Россию. Тогда наш культурный обмен будет более продуктивным", - отметил министр.