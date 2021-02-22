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Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на издание социально значимой литературы

Господдержка доступна организациям, которые работают не менее одного года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке и условиях предоставления господдержки на издание социально значимой литературы в рамках государственной программы "Развитие культуры". Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Субсидии можно получить на издание новой литературы - той, которая отсутствует на книжном рынке России", - говорится в сообщении. Заявленная продукция должна быть актуальной и оригинальной, а также иметь социальную направленность: книги могут рассказывать о знаменательных датах российской истории и культуры, поднимать проблемы подрастающего поколения, пропагандировать здоровый образ жизни.

Господдержка доступна организациям, которые работают не менее одного года. Для участия в конкурсе издательство должно подготовить пакет документов, в числе которых смета планируемых затрат на полиграфические материалы и услуги, выписка из единого реестра юридических лиц, копии прав на использование и распространение произведения.

Сроки проведения конкурсного отбора и требования к оформлению заявок будут опубликованы на сайте Минцифры, а также на едином портале бюджетной системы России.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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