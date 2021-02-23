Сад имени Юрия Гагарина появится в Смоленской области к 60-летию полета человека в космос

ТАСС, 23 февраля. Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина создаст на родине Юрия Гагарина в Смоленской области сад его памяти к 12 апреля, юбилейной дате первого полета в космос. Здесь будут выращивать сорта растений, названные в честь первого космонавта, сообщил ТАСС директор музея Сергей Есипов.

"Будем в этом году, к 12 апреля, закладывать сад, привлекать селекционеров со всего мира, которые когда-либо выводили яблони, груши, вишни, сливы, орехи и цветы, названные в честь Гагарина", - сообщил Есипов.

По его словам, сад будет расположен на месте Совхоза им. Гагарина, где когда-то росли яблони - ровесники Юрия Гагарина. Жители Гагаринского района, местные фермеры и предприниматели помогут подготовить почву и саженцы. "Все будет проводиться на общественной, народной инициативе", - сообщил директор музея.

Кроме этого, к 12 апреля мемориальный музей откроет выставку "Вечная любовь" - инсталляцию о сохранившихся чувствах между супругами Юрием и Валентиной Гагариными. "До конца жизни она была вдовой и хранила ему верность. Мы расскажем, как Валентина Ивановна это дело со своими дочерями сберегала", - пояснил Есипов.

За год юбилейной даты музей планирует создать более шести проектов, посвященных Гагарину, в том числе маленькую выставку "Почта семьи Гагариных" и традиционные "Гагаринские чтения", которые в этом году пройдут в онлайн-формате. Как отметил Есипов, в течение года музей проведет мероприятия по всем знаковым событиям, состоявшимся после легендарной даты, например, организует выставку в честь первого суточного полета Германа Титова, совершенного 6 августа 1961 года.

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 году в деревне Клушино Гжатского района Западной области (ныне Гагаринский р-н Смоленской области, в 1968 году Гжатск переименован в Гагарин), стал первым человеком, совершившим полет в космос. Ежегодные Гагаринские чтения проходят на родине первого космонавта с 1974 года по инициативе и при непосредственном участи члена первого отряда космонавтов, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1" и Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, он совершил посадку в Саратовской области.