Личные вещи Есенина из собраний музеев ЦФО впервые покажут на Курилах

ТАСС, 23 февраля. Межмузейный проект "Сергей Есенин: я расскажу тебе про свою жизнь…", приуроченный к 125-летию со дня рождения поэта и 55-летнему юбилею государственного музея-заповедника в Константинове (Рязанская область) впервые представят в Курильском краеведческом музее в конце февраля. Масштабная выставка, посетители которой смогут увидеть личные вещи и рукописи поэта из фондов музеев Центра России, продлится до конца мая, сообщил ТАСС директор музея в Костантинове Борис Иогансон.

Экспозиция подготовлена при участии Народного музея Есенина из Воронежа и Государственного литературного музея им. Даля (Москва). В ноябре-декабре 2020 года проект был представлен в Магадане и Южно-Сахалинске. В Южно-Курильске выставка откроется 27 февраля и продлится до конца мая 2021 года.

"Курильские острова - место для нашей страны сакральное, это неповторимый и удивительный край, где можно увидеть нетронутые уголки природы, первозданные ландшафты. Очень важно, что наш выставочный проект продолжается, и жители из различных регионов России смогут ближе познакомиться с наследием Сергея Есенина и деятельностью нашего музея-заповедника", - отметил директор государственного музея-заповедника С. А. Есенина в Константинове Борис Иогансон.

Он также пояснил, что это первый выставочный проект музея-заповедника на Курилах. В экспозиции будут представлены личные вещи Сергея Есенина, его близких и родных. Например, одежда поэта, бинокль Айседоры Дункан. Посетители смогут познакомиться с рукописями произведений, письмами, последним собранием стихотворений, подготовленным поэтом незадолго до гибели. Значительную часть экспозиции составит пейзажная живопись, отражающая поэтический мир Есенина. Во время работы выставки для посетителей будут проводиться экскурсии, поэтические вечера и лекции о творческом пути поэта.