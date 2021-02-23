Международная группа исследователей утверждает, что разгадала одну из загадок да Винчи

РИМ, 23 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Профессор Политехнического университета в Милане Пьер Джорджио Ригетти во главе международной группы ученых раскрыл еще одну загадку творческого стиля Леонардо да Винчи (1452-1519 годы) и его художественной школы. Результаты последнего исследования были опубликованы в научном журнале Digital Archaeology and Cultural Heritage, рассказал во вторник корреспонденту ТАСС один из участников проекта Глеб Зильберштейн, работающий в Израиле.

По его словам, в основе ренессансных изображений Мадонны с младенцем Иисусом лежит радиальное расположение (по кругу) элементов, которое пришло из арабской и персидской традиции и стало характерно как для шедевров самого художника, так и для работ его школы.

"С помощью цифровых технологий мы проанализировали технику радиального расположения элементов с античных времен до Ренессанса, и можно с уверенностью сказать, что эта "печать да Винчи" являлась своего рода трафаретом для произведений его школы Леонардо, то есть своего рода "кодом Да Винчи", - рассказал Зильберштейн.

"После падения Константинополя каноны ортодоксальной церковной иконописи подверглись сильному влиянию восточной культуры, в том числе в Италии, что повлияло на формирование художественного стиля Ренессанса и стиля Леонардо, в частности", - добавил собеседник агентства.

Данное исследование - не первое среди научных работ его группы. Так, ранее ученые раскрыли химический состав красок, которыми пользовался да Винчи. "Авторский слой", который был выявлен при изучении картины "Донна Нуда" из коллекции Государственного Эрмитажа, может служить, по словам авторов исследования, для физико-химической атрибуции.

Диагнозы исторических личностей

Другим направлением научного сотрудничества Ригетти и Зильберштейна является изучение "истории болезни" исторических личностей при помощи разработанной ими уникальной технологии биотехнического анализа. Так, по отпечаткам пальцев, оставленным Иосифом Сталиным (1878-1953) на страницах книги Алексея Толстого "Иван Грозный" из Российского государственного архива социальной и политической истории, они установили, что советский лидер страдал подагрой, из-за чего принимал лекарства на основе солей лития, которые также служили успокоительным средством.

Они также научным путем подтвердили при проведении анализа манускрипта Джакомо Казановы (1725-1798 годы), хранящегося в Национальной библиотеке Парижа, что знаменитый "венецианский любовник" страдал гонореей.

Зильберштейн и Ригетти анализировали рукописи русских писателей Антона Чехова (1860-1904 годы) и Михаила Булгакова (1891-1940 годы), у которых подтвердили наличие диагнозов - туберкулеза и почечной недостаточности соответственно.

Предметом одного из их совместных исследований стала легенда о Дракуле. Поскольку его прототипом считается Влад Цепеш (1431-1476 годы), по его письму, предоставленному Румынским национальным архивом, они определили, что тот страдал гемолакрией, при которой из глаз течет кровь.