Премьера спектакля Ренаты Литвиновой "Звезда вашего периода" пройдет в МХТ им. Чехова

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Рената Литвинова представит в среду свой авторский проект "Звезда вашего периода" на основной сцене Московского художественного театра им. А. П. Чехова. Актриса выступила драматургом, режиссером-постановщиком, а также исполнительницей главной роли.

Как рассказала Литвинова, она давно мечтала поставить в театре спектакль о кино и кинодивах. Эта постановка стала для нее признанием в любви киноискусству. Она играет роль забытой звезды кино Маргариты Леско, которая проживает в уединенном поместье вместе с давно влюбленным в нее режиссером Отто и пишет пьесу о собственной жизни.

"Как я часто говорю, смысла в жизни нет ни у кого, вы сами выбираете себе смысл жизни. В моей версии, это, конечно, любить кого-то, жить ради кого-то <...> Здесь любовь - служение своей профессии. Здесь герои - такие иноки, для них есть какая-то сверхидея, ради которой они живут <...> Все может предать, а твое любимое дело тебя не предаст", - сказала Литвинова.

В спектакле задействованы Кирилл Трубецкой, Юрий Чурсин, Павел Табаков, Софья Эрнст, Софья Евстигнеева и другие артисты. За художественное оформление отвечал Сергей Февралев, работавший с Литвиновой над фильмом "Северный ветер". Музыку к спектаклю написала Земфира Рамазанова.

О героях

В исполнении Софьи Эрнст зритель увидит персонажа, которого другие герои называют "полуденщик, полуженщина". "Это бывший военный, который застрял в своем задании оберегать и охранять Маргариту Леско, - пояснила Эрнст. - Это было задание партии, которое она добросовестно выполняет уже в вечности".

По мнению Эрнст, ее героиня создала собственный мир в своих декорациях и позиционирует, что не она не соответствует времени, а время не соответствует ей. "Масштаба ее таланта ничего не снимается, не происходит, поэтому она делает камерный спектакль о собственной жизни. Это настолько потрясает моего персонажа и персонажа Кирилла Трубецкого - режиссера Отто, который уходит со студии и принимает участие в бесконечном домашнем спектакле", - рассказала актриса.

Актеры Чурсин и Табаков в разных составах играют неудачливого сценариста, который принимается редактировать пьесу Маргариты Леско. Чурсин описал этого героя как паразита, как человека, который надеется, что его жизнь сможет решить какой-то другой человек, а не он сам. "Он всячески избегает своего собственного проявления то ли по лености, то ли, как в пьесе сказано, по бесталанности", - добавил он.