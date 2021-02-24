Народный артист России Валерий Фокин отметит свой юбилейный год спектаклем и фильмом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Художественный руководитель Александринского театра народный артист России Валерий Фокин отметит год своего 75-летия спектаклем "Честная женщина" и фильмом "Петрополис". Литературной основой обеих постановок стали произведения его сына - Кирилла Фокина.

Премьера спектакля будет сыграна на Новой сцене Александринского театра в день рождения режиссера - 28 февраля.

"Я сознательно приурочил к юбилею эту премьеру, как и пять лет назад отметил свое 70-летие спектаклем "Сегодня... 2016", потому что для меня самое важное - доказать себе и другим, что я не просто еще физически живой, слава богу, а живой в творчестве", - рассказал режиссер в интервью ТАСС. По его словам, он делает все для того, "чтобы не было никакой официальной "поздравиловки".

Говоря о пьесе "Честная женщина", Фокин пояснил, что решил ставить этот текст, потому что его "зацепила очень актуальная тема нашего сегодняшнего безумия, нашего сегодняшнего тотального цинизма, в том числе и политического - тема как жить, как служить в этой ситуации, как не предать свои идеалы".

По словам Фокина, текст дает основание для актуального высказывания, причем не мелкого, не публицистического, не высказывания на злобу дня, но актуального с точки зрения сегодняшней ситуации, контекста не только российской, а мировой жизни.

На главную роль он пригласил актрису БДТ имени Георгия Товстоногова народную артистку Россию Марину Игнатову.

Работа над фильмом "Петрополис"

Завершен съемочный период фильма "Петрополис" (это, напомнил Фокин, первоначальное название Петербурга).

"Все началось со спектакля "Сегодня... 2016", который я поставил пять лет назад. К сожалению, я вдруг обратил внимание на то, что в мире ничего не поменялось. Наоборот, многие проблемы, которые тогда поднимались - столкновение человека, его индивидуальности с глобальным миром - они только обострились. И поэтому мне захотелось снять фильм плюс попробовать вновь вступить на территорию кинематографа", - рассказал Фокин.

Для фильма был написан оригинальный сценарий. В главных ролях снялись актеры Антон Шагин и Владимир Кошевой, которые участвовали ранее в других проектах режиссера. В одном из важных эпизодов снялась актриса БДТ Марина Игнатова. В фильме будет много графики. Сейчас наступает этап озвучания и светокоррекции.

О Фокине-сыне

На вопрос, как Валерий Владимирович относится к творчеству писателя и драматурга Кирилла Фокина, режиссер заявил: "Конечно, я им горжусь, радуюсь его успехам. Мне нравится, что он вырос в такого хорошего, способного, а самое главное - интересного человека. Он - личность. Это, с одной стороны, радует, но, с другой стороны, надо быть очень внимательным, потому что это твой сын, и надо исходить из того, чтобы то, что он пишет, было прежде всего художественно".

Как отметил Фокин, его "больше всего радует то, что сын не зацикливается на литературной деятельности, не считает себя Толстым или Чеховым. Ему нравится писать, у него есть к этому способности, и он недавно выпустил свою четвертую книгу. Кирилл увлекается альтернативной художественной фантастикой - жанром, который мне тоже очень нравится. Но в то же время он серьезно занимается международной политологией, международной экономикой. И эта широта его интересов мне тоже по душе".

Валерия Фокина не смущают возможные закулисные разговоры о том, что он "развел в театре родственные отношения". "Я это все знаю. Я это проходил неоднократно. Но в данном случае мне лично, как режиссеру, близко то, что делает Кирилл", - заключил Валерий Фокин.