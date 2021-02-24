Театр "Модерн" представит премьеру спектакля "Женитьба" с Лолитой Милявской

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьерные показы спектакля "Женитьба" в постановке Юрия Грымова с актрисой и певицей Лолитой Милявской в главной роли пройдут 24 и 25 февраля на сцене московского театра "Модерн". Об этом сообщает пресс-служба театра.

Художественный руководитель театра и режиссер спектакля Юрий Грымов в свою очередь рассказал на встрече с журналистами, что спектакль соединяет в себе тексты сразу трех произведений, это "Женитьба" Николая Гоголя, "Предложение" Антона Чехова и "Женитьба Бальзаминова" Александра Островского. "Для меня важно, что у трех великих авторов я увидел некую схожесть. Хотя эти авторы очень яркие и очень разные, я увидел, что в их произведениях никто никого не любит", - пояснил Грымов.

Режиссер добавил, что в спектакле знаменитые тексты не были изменены: "Я думаю, будет интересно наблюдать, как удивительным образом переходит одно произведение в другое". Грымов обратил внимание, что в центре постановки находится женский образ Агаты Тихоновны в исполнении Лолиты Милявской. По его словам, актриса вошла в труппу театра "Модерн" и появится и в других постановках театра. "Это не проектный театр, где человек приходит "из телевизора" и вокруг него все пляшут. Это репертуарный спектакль", - подчеркнул режиссер.

Со своей стороны Милявская рассказала, что, когда Грымов передал ей сценарий, он отметил, что сюжет про нее. "Когда я прочла, я поняла, что дело не в количестве браков, которые у меня правда в жизни присутствовали, а в качестве этих браков. Очень много похожих персонажей", - поделилась актриса. Она добавила, что до начала работы в театре посмотрела большое количество спектаклей и была фанаткой репертуара. "Меня труппа восприняла интеллигентно настороженно, и это совершенно справедливо", - отметила Милявская.

Роли в спектакле также исполнили другие артисты театра - Юрий Анпилогов, Петр Ступин, Алексей Багдасаров, Сергей Аронин, Анастасия Светлова.