В Музее современной истории России в Москве появится выставочный комплекс

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Реконструкция здания Музея современной истории России в центре Москвы с сохранением его старых функций и добавлением новых одобрена Главгосэкспертизой России. После проведения работ здесь планируется разместить выставочный комплекс с экспонатами из коллекции музея, а также проводить постоянные и временные выставки, сообщила пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России" в среду.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию здания музея в центре Москвы для создания в нем выставочного комплекса Государственного центрального музея современной истории России. Памятник архитектуры московского классицизма конца XVIII века - музей располагает также пятиэтажным (с двумя подземными этажами) зданием 1958 года постройки общей площадью более 4,5 тыс. кв. м. Корпус находится по адресу: ул. Тверская, д. 21, стр. 4 и в нем до последнего времени располагалось хранилище музейных фондов", - говорится в сообщении.

Также в реконструируемом здании будет работать просветительский центр - площадка для проведения конференций, лекций, семинаров и различных занятий. В подвальном этаже обустроят хранилище крупногабаритных предметов, технические помещения и реставрационные мастерские, которые будут оборудованы также на всех этажах, кроме пятого. Цокольный этаж отведут под фонд редких книг и редакционно-издательский отдел, первый - под образовательный центр и читальный зал библиотеки. Второй и четвертый этаж займут выставочные пространства, а пятый - многофункциональный зал.

В сообщении пресс-службы говорится, что Музей современной истории России расположен в здании, где до революции размещался столичный Английский клуб. Советская экспозиция музея рассказывала об истории революционного движения и социалистического строительства, а также о достижениях нового общества. В наши дни музей становится современным многофункциональным комплексом, миссия которого - дать посетителям всестороннюю, объективную и аргументированную информацию о важнейших событиях новейшей истории России. В настоящее время фонды музея насчитывают 1,3 млн единиц хранения. Реставрационные работы будут проводить за счет средств федерального бюджета РФ.