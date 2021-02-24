На кинофестивале "Из Венеции в Москву" зрителям покажут непривычную Италию

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Программа XII кинофестиваля "Из Венеции в Москву" включает фильмы, которые показывают жизнь в Италии с непривычного для иностранного зрителя ракурса - без традиционной легкости. Об этом сообщила директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци на пресс-конференции ТАСС в преддверии кинофестиваля, открытие которого состоится в среду вечером.

"Подборка фильмов фестиваля 2021 года получилась особенной: в ней отсутствуют так называемые "легкие" жанры - те жанры, которые по традиции заграничная, в том числе российская, публика считает типичными для нашей кинематографии. Фильмы рассказывают истории, которые, может быть, не вполне вписываются в традиционные представления о нашей стране как месте счастливом, благополучном, где жить легко и приятно", - отметила Рицци.

По словам директора Итальянского института культуры в Москве, фильмы расскажут о человеческих отношениях, сложном устройстве эмоциональной жизни, влиянии внешних обстоятельств.

Новые для зрителей имена

Все картины в программе - участники 77-го Венецианского кинофестиваля. "Программа "Из Венеции в Москву" насчитывает восемь названий. Режиссеры этих фильмов пока не известны на международном уровне, но это будущее итальянского кино", - заметил художественный руководитель Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера. Он пояснил отсутствие в программе таких имен, как Паоло Соррентино, Маттео Гарроне, Марко Беллоккьо, тем, что их работы вышли раньше Венецианского кинофестиваля или сейчас находятся в процессе подготовки.

Фестиваль откроет лента "Порочная связь" Даниэла Лукетти, в сентябре 2020 года открывшая также Венецианский кинофестиваль. "В двух словам, это рассказ о кризисе супружества и его фальшивом решении - когда было получено прощение, но прощение неискреннее. Это история о восстановлении семьи, которая вызывает больше трудностей, чем, собственно, распад семьи", - рассказал автор книги, по которой снят фильм, и сценария Доменико Старноне.

Киносмотр продлится в Москве по 28 февраля, показы также пройдут в Новосибирске. Традиционные встречи с режиссерами будут проходить в формате видеоконференции, в них примут участие Джузеппе Педерсоли ("Правда о "Сладкой жизни"), Андреа Сегре ("Молекулы") и Джорджо Верделли ("Паоло Конте").

"Культурное сотрудничество между Россией и Италией развивает по-прежнему и даже с еще большей интенсивностью, несмотря на нынешние непростые условия (в связи с пандемией коронавируса)", - подчеркнул первый советник посольства Италии в РФ Вальтер Феррара, напомнив, что скоро также стартует перекрестный Год музеев.