Борис Акунин написал по заказу Александринского театра пьесу о двух российских императорах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Писатель Борис Акунин написал по заказу Александринского театра историческую дилогию о двух российских императорах - Александре ll и Александре lll. Об этом проекте рассказал в среду на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель театра, народный артист России Валерий Фокин.

Проект под рабочим названием "Два царя" продолжит линию спектаклей из российской истории, которая была заявлена режиссером в спектакле "Рождение Сталина".

"Герои будущего спектакля - два Александра, отец и сын. Пьеса уже готова. Это первый вариант пьесы, которую написал специально для нас Борис Акунин. В разгар пандемии у нас с ним был довольно удачный опыт работы в онлайн-вещании - живом суде "Драма на шоссе". На этом раз мы обращаемся к русской истории. Мы будем еще с Акуниным работать, конечно, но основа уже есть" - сказал Фокин.

По замыслу режиссера, "речь в этой дилогии будет идти не просто об одном царе и о другом царе, а вообще о путях России, о ее историческом прошлом, о том, как нам двигаться дальше, поскольку мы вновь стоим, как и тогда, перед выбором".

Как отметил Фокин, это будет современный спектакль с точки зрения своей вечной живой актуальности, насущного контекста жизни". "Мы должны обращаться к художественному анализу нашего прошлого, это миссия национального театра, который должен говорить о самых больных и актуальных вопросах нашей жизни. Это важно и с просветительской точки зрения, и с точки зрения просто анализа жизни общества", - убежден Фокин.

Премьера дилогии намечена на будущий сезон.