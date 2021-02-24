Премьера мультсериала по "Звездным войнам" состоится 4 мая на сервисе Disney+

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Премьера первой серии анимационного сериала Star Wars: The Bad Batch ("Звездные войны: Бракованная партия") состоится 4 мая на платформе стримингового сервиса Disney+ американской компании The Walt Disney Company. Соответствующее заявление компании опубликовано в среду на сайте кинофраншизы.

Вторую серию мультсериала поклонники смогут посмотреть на Disney+ 7 мая, а последующие серии будут выходить каждую пятницу. Сериал по мотивам фантастической киноэпопеи "Звездные войны" будет рассказывать о группе клонов, которые обладают уникальными способностями. Действие сериала будет разворачиваться после событий, описанных в другом анимационном сериале - Star Wars: The Clone Wars ("Звездные войны: Войны клонов", 2008).

Эпическая сага режиссера и сценариста Джорджа Лукаса "Звездные войны" стала одним из самых заметных явлений мирового кинематографа. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в $11 млн собрал в мировом прокате $775,4 млн, обеспечив себе культовый статус.

Оригинальная трилогия Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х он решился на перезапуск франшизы, сняв три приквела - фильма об истории, предшествовавшей событиям первых трех эпизодов. В 2012 году компанию Лукаса Lucasfilm приобрела одна из крупнейших мировых киностудий Disney, что обеспечило очередной перезапуск саги. В 2015 году на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", которому удалось собрать в прокате по всему миру более $2 млрд, в 2017 году был выпущен фильм "Звездные войны: Последние джедаи", собравший около $1,3 млрд, а в 2019 году на экраны вышел фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker).

В 2016 году в прокат вышла картина "Изгой-один. Звездные войны. Истории". Этот фильм, который не является продолжением или предысторией других серий, стал частью ответвления киносаги, получившего название "Антология". Вторая картина этого цикла под названием "Соло. Звездные войны: Истории" вышла на экраны в мае 2018 года.