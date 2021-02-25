Фильм "Пугало" Дмитрия Давыдова выходит в прокат

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Якутская мистическая драма "Пугало", получившая главный приз на фестивале "Кинотавр" в 2020 году, выходит в российский прокат. Режиссер Дмитрий Давыдов рассказал ТАСС, что надеется на диалог со зрителем о том, способны ли люди думать об окружающих, а не только о собственном благополучии.

Главный приз "Кинотавра" в 2020 году впервые достался якутскому фильму. Лента Давыдова рассказывает о деревенской юродивой, которая исцеляет людей ценой своей жизненной энергии. Жители села сторонятся знахарки, но все же приходят к ней с просьбами помочь избавиться от болезней. Женщина знает, что целительский дар однажды ее погубит, но продолжает помогать просящим.

"Это абсолютно вымышленная история, реальной основы у нее нет, как и прототипа главной героини. Мне стала интересна тема знахарства и образ белой вороны. Я совместил их и начал прорабатывать историю. Так получился сюжет про деревню и знахарку, которая в ней живет", - рассказал режиссер.

По словам Давыдова, в фильме заложена идея о том, как важно думать об окружающих. "Я задаю зрителю вопрос: способны ли мы заботиться не только о своем благополучии, но и начать думать о других людях. Надеюсь, что с аудиторией получится диалог, зрители выскажут свое мнение по этому поводу", - поделился собеседник агентства.

Помимо главного приза, жюри "Кинотавра" отметило Валентину Романову-Чыскыырай наградой за лучшую женскую роль. Для этнопевицы, которая работает в Театре эстрады Якутска и является заслуженной артисткой республики, "Пугало" стало дебютом в кинематографе. Давыдов рассказал, что увидел ролики с выступлениями Романовой-Чыскыырай в интернете и сразу понял, что ее сценический образ подойдет для фильма. "Она поняла этот образ полностью, мы легко сработались", - отметил режиссер.

Фильм "Пугало" стал для Давыдова третьей полнометражной работой после картин "Костер на ветру" и "Нет бога кроме меня". На 2021 год режиссер планирует сразу четыре новых проекта, все с расчетом на фестивали. Один из них он готов закончить весной и тогда же приступить к съемкам своей первой русскоязычной ленты - криминального триллера о нелегальных мигрантах в Якутии. "Летом будет фэнтези-комедия, которую мы создаем при поддержке фонда "Кинопрайм", четвертый проект в разработке, планирую его на зиму. Попытаюсь работать так: один сезон - один проект. Пока есть возможность, надо снимать, я готов пробовать себя в разных жанрах", - заключил он.