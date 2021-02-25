Большой театр совместно с "Метрополитен-оперой" поставил оперу Рихарда Штрауса "Саломея"

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Исторической сцене представит в четверг премьеру музыкальной драмы Рихарда Штрауса "Саломея", которая стала совместной постановкой с "Метрополитен-оперой" (США). Премьерные показы пройдут 25-28 февраля и 2-3 марта, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Саломея" станет первой оперной премьерой Большого театра 2021 года. К тому же это первая совместная постановка ГАБТ и нью-йоркской "Метрополитен-оперы", - сказала Новикова.

Она обратила внимание на то, что в работе над спектаклем был задействован международный состав. "Так, дирижером-постановщиком "Саломеи" выступает главный дирижер - музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев, режиссер-постановщик - Клаус Гут, сценограф - Этьен Плюсс, художник по костюмам - Урсула Кудрна, художник по свету - Олаф Фрезе", - перечислила пресс-атташе.

По ее словам, исполнителями оперных партий также выступают певцы из разных стран: Саломея - Асмик Григорян, Анн Петерсен; Иоканаан - Томас Майер, Оливер Цварг; Ирод - Винсент Вольфштайнер, Роман Муравицкий; Иродиада - Анна-Мария Кьюри, Елена Зеленская; Нарработ - Тимофей Дубовицкий, Илья Селиванов; Паж Иродиады - Алина Черташ, Карина Хэрунц.

Из истории оперы

В 1902 году композитор Рихард Штраус увидел пьесу Оскара Уайльда "Саломея" в немецком переводе в Кляйн-театре, и у него немедленно родилась идея создания оперы. "Композитора вдохновили сама библейская история, экзотика Востока, острота драматического конфликта и, конечно, образ главной героини - иудейской принцессы Саломеи", - уточнила собеседница агентства. По ее словам, премьера в Дрездене в 1905 году стала настоящей сенсацией, а сама опера - апофеозом музыкального модерна.

"Саломея - совершенно гениальное произведение, которое, несомненно, относится к числу самых замечательных из созданных в наши дни", - писал знаменитый композитор и дирижер Густав Малер, которого процитировала пресс-атташе ГАБТ.

По свидетельству современников, пьеса Оскара Уайльда была посвящена Саре Бернар и написана на французском языке. Но великая актриса так никогда и не исполнила роль Саломеи. Пьеса нелегко преодолела противодействие цензуре. Ее неоднократно запрещали к постановке.

"Еще большее противодействие вызвала одноименная опера Рихарда Штрауса", - продолжила исторический экскурс пресс-атташе ГАБТ. - К примеру, она была запрещена в Англии. Трудности с постановкой испытал и Густав Малер, тщетно пытавшийся осуществить исполнение "Саломеи" в Вене. А в "Метрополитен-опере" "Саломея" прозвучала лишь однажды - 22 января 1907 года. Следующая постановка состоялась там уже в 1934 году".

"Саломея" в России

На русской сцене "Саломея" впервые появилась в Ленинграде в 1924 году в Государственном академическом театре оперы и балета (ныне - Мариинский театр).

Затем опера Рихарда Штрауса была перенесена в Большой театр, где прозвучала 11 июня 1925 года. Состоялось всего 15 представлений. Последний раз "Саломея" в этой постановке прошла 15 июня 1929 года. "Больше в репертуаре театра этого произведения не было, и вот только теперь, в ХХI веке, оно вновь появится на афише Большого", - заявила пресс-атташе ГАБТ.

Создатели нового спектакля

"Прежде всего отмечу, что на сцене Большого театра "Саломеи" не было с начала ХХ века, то есть более ста лет. И нам было очень важно вернуть в афишу название, ставшее одним из самых знаковых за все столетие в оперном жанре", - сказал журналистам на пресс-брифинге перед премьерой дирижер-постановщик нового спектакля главный дирижер - музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев. "Я счастлив, что это удалось сделать с замечательным немецким режиссером Клаусом Гутом и его командой. Хочу также подчеркнуть, что этот проект - первый в рамках нашего договора о сотрудничестве с одним из главных музыкальных театров мира, нью-йоркской "Метрополитен-оперой". Более того, поскольку из-за пандемии Мет не сможет принять эту оперу в ближайшие два-три года, у отечественного зрителя будет возможность видеть спектакль намного дольше, чем изначально планировалось", - пояснил маэстро.

Со своей стороны режиссер-постановщик Клаус Гут поделился с журналистами собственным видением спектакля. Он считает, что "опера "Саломея" очень современна по своей психологии". "Мне кажется, "Саломея" всегда связана с большими политическими переменами. Сама история, рассказанная в Библии, происходит в момент перемены власти в античном времени. Когда произведение создавалось в девятисотые годы, тоже был большой политический сдвиг, и сейчас, как мне кажется, мы присутствуем при этом", - отметил режиссер.

Отвечая на вопрос ТАСС, как ему работалось в Большом театре, Гут признался, что "хорошо, даже очень хорошо". "Хотя сначала все было несколько запутано и сложно. Потому что я приехал из Германии, где с ковидом совсем другая ситуация, где не работают ни театры, ни кафе, ни рестораны, где закрыты магазины. А в России совсем все иначе. Я очень волновался вначале. Но когда спустя пять дней ситуацию немножко отпустил, все сразу стало очень хорошо, я много ходил по Москве, бывал здесь в разных местах, и, кроме того, все мои коллеги в Большом театре в разных цехах были на очень высоком профессиональном уровне. В целом я получил большое удовольствие от работы здесь", - сказал режиссер.

Подобное мнение высказал и сценограф Этьен Плюсс. "Саломея" - это совместная постановка Большого театра и "Метрополитен-оперы", это два дома совершено колоссальных размеров. Технически декорации имеют очень сложное движение на сцене. И чтобы это все состоялось и получилось требовалась огромная техническая работа. Мне редко представлялось работать с мастерскими такого качества, как тут, в Большом", - оценил сценограф.

Исполнители главных партий, принявшие участие в пресс-брифинге, также не скрывали эмоций. Так, исполнительница роли Саломеи певица Асмик Григорян сказала, что не первый раз будет петь в Большом театре, но впервые предстанет здесь в образе Саломеи, которой сейчас всецело поглощена. А певица Анна-Мария Кьюри сообщила, что она из Италии. "Сейчас я впервые в Москве, впервые в Большом театре, но не впервые я играю Иродиаду - мать Саломеи, которую поет Асмик Григорян, мы выступали вместе в спектакле в Зальцбурге. Я очень счастлива быть в Большом театре, потому что это один из великих театров в мире, большая честь здесь выступать", - сказала артистка.

"Меня зовут Винсент Вольфштайнер, я из Германии, - представился еще один артист. - Для меня большая честь впервые петь в Большом театре, где я предстану в роли Ирода. Когда мы работали над спектаклем, то старались сделать этого героя противным, каким он и является. Обычно я пою хороших ребят, а вот петь таких противных тоже для меня иногда удовольствие", - признался певец.