В театре "У Никитских ворот" покажут премьеру моноспектакля к 200-летию Достоевского

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московский театр "У Никитских ворот" под руководством народного артиста РФ Марка Розовского представит в четверг премьеру моноспектакля "Сон смешного человека" по рассказу Федора Достоевского, приуроченную к 200-летию со дня рождения одного из главных русских писателей. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Валентина Иванова.

"Театр "У Никитских ворот" одним из первых в столице начал отмечать 200-летний юбилей Ф. М. Достоевского (сама дата приходится на 11 ноября). На Старой сцене, ставшей экспериментальной площадкой театра, состоится премьера моноспектакля "Сон смешного человека" по фантастическому рассказу великого русского писателя. Режиссер, сценограф и исполнитель - актер Николай Рингбург, создавший на нашей сцене немало ярких, запоминающихся образов. Некоторые постановочные решения окажутся для зрителей сюрпризом", - рассказала пресс-атташе.

Она напомнила, что имя Достоевского уже представлено на афише театра. "Это спектакль "Убивец", поставленный по всемирно известному роману "Преступление и наказание" нашим худруком Марком Григорьевичем Розовским, который, по его выражению, обращает внимание на неизменность человеческих ценностей в произведениях своего любимого писателя", - проинформировала пресс-атташе. А в качестве подтверждения процитировала самого худрука, который убежден, что "в творчестве Достоевского есть генеральная линия: человечность всеопределяюща, это знак качества и содержания жизни. Там, где теряется человечность, наступает власть низких истин, греховного существования".

О моноспектакле высказался и его создатель Николай Рингбург. "Встреча с литературным наследием Достоевского - всегда событие, душевный ожог, - считает он. - Ведь Достоевский - самый глубинный, по оценке Белинского, "подземный" писатель русской литературы".

"Сон смешного человека" - небольшой рассказ, но форма изложения не помешала этому произведению стать настоящим художественным манифестом, где на очень сжатом пространстве обозначены практически все основные темы, важные для позднего Достоевского. Поэтому я с радостью согласился с предложением Марка Григорьевича Розовского воплотить именно этот рассказ в сценическом пространстве", - отметил постановщик и исполнитель моноспектакля.