Дом-музей Третьяковых откроют в июле 2021 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Музей в доме Третьяковых в Голутвинском переулке в Москве планируется открыть в июле этого года. Об этом сообщила ТАСС в четверг генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Открытие состоится в июле. Главной задачей было создание музея, который бы рассказывал историю рода Третьяковых, историю становления московского купечества в середине XIX века, историю коллекционирования Павлом Михайловичем и Сергеем Михайловичем Третьяковыми", - рассказала Трегулова.

Она отметила, что, к сожалению, сохранилось не так много мемориальных предметов, связанных с Третьяковыми. На первом этаже в доме-музее будут использоваться мультимедийные технологии. На втором - воссозданы кабинеты братьев Третьяковых. "Часть предметов в них - мемориальные, часть предметов интерьера - воссозданные, но они ни в коем случае не пытаются выдать себя за подлинные", - сказала собеседница агентства.

Единовременно в музее смогут находиться не более 30-35 посетителей. В главном пространстве дома на втором этаже будет большой экспозиционный зал, где с одной стороны будут произведения из собрания Павла Михайловича, с другой - Сергея Михайловича, предоставленные Пушкинским музеем для длительного экспонирования. Также в этом зале будут работы, полученные на временное или длительное экспонирование от Исторического музея.

"Мне кажется, что такая задумка позволит, наконец, действительно отдать дань братьям Третьяковым и рассказать не просто о каких-то фактах, а представить удивительное понимание ими той особой миссии, которую они на себя взяли", - отметила Трегулова.

Дом-музей братьев Третьяковых находится в исторической части Замоскворечья. Более 100 лет с конца XVIII века дом принадлежал московским купцам Третьяковым.

О галерее

История Третьяковской галереи началась в середине XIX века и связана с именем предпринимателя, коллекционера и мецената Павла Михайловича Третьякова. Датой основания галереи принято считать 1856 год, когда он приобрел первые работы русских художников. В августе 1892 года Павел Третьяков передал в дар Москве свои картины, а также коллекцию брата Сергея Михайловича. Поначалу собрание было выставлено в их семейном доме в Лаврушинском переулке. А уже через год, в августе 1893 года, в Москве для всеобщего обозрения открылась "Городская художественная галерея братьев Третьяковых" - первый общедоступный музей России.