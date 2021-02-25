Анимационный фильм "Плюшевый Бум!" выйдет в прокат осенью

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Приключенческая семейная комедия "Плюшевый Бум!" от создателей "Смешариков" и "Фиксиков" с новыми анимационными героями выйдет в российский прокат осенью 2021 года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба группы компаний "Рики".

"Это первый полнометражный фильм студии "Петербург" после выхода полного метра "Смешарики. Дежавю", а также первый фильм, который не связан с круглыми героями. Вселенная наших анимационных персонажей разрастается, а это значит, что проектов становится больше. Сегодня мы одновременно работаем над анимационными сериалами и полнометражными фильмами, которые рассчитаны на широкую семейную аудиторию. Их создает команда, которая обеспечила успех таким флагманам российской анимации, как "Фиксики", "Смешарики" и "Малышарики", - рассказала генпродюсер ГК "Рики" Юлия Николаева, которую процитировали в пресс-службе.

Мультфильм "Плюшевый Бум!" расскажет о похищении волшебного рубина, который вор прячет внутри мягкого медведя по имени Бум, чтобы вывезти из страны. Планы рушатся, когда мишка попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех обитателей магазина. Картина выйдет на экраны осенью.