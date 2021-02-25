На выставке в Петербурге представили конспект доклада хирурга Бурденко о ранении Пушкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Оригинал конспекта доклада главного хирурга Красной Армии Николая Бурденко, в котором он через 100 лет после дуэли Александра Пушкина описал и проанализировал его ранение и лечение, представили на выставке в Военно-медицинском музее Минобороны РФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"В Военно-медицинском музее Минобороны РФ открылась выставка "Я ускользнул от Эскулапа…". Центральным экспонатом выставки стал уникальный документ - конспект доклада Главного хирурга Красной Армии Н. Н. Бурденко с анализом раны и лечения Пушкина после дуэли 8 февраля (27 января) 1837 года. Выставка состоит из пяти разделов, каждый из которых раскроет определенный период жизни Пушкина, расскажет о тех болезнях, которые перенес поэт, о его лечении и деятельности врачей, а также о том, как были отражены вопросы медицины в творчестве Пушкина на примере конкретных произведений поэта", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, на выставке представили оригинал конспекта доклада Бурденко, сделанного в феврале 1937 года, то есть сто лет спустя после дуэли между Пушкиным и Жоржем Дантесом. В нем знаменитый хирург анализирует ход лечения поэта, а также делает выводы о том, как нужно было лечить раненого Пушкина с применением приемов и технологий, известных при жизни поэта, и делает вывод о том, что его можно было спасти.

"Рана была сама по себе тяжелая, но не смертельная", - говорит товарищ Бурденко. - "Дело было за хирургами...". Вообще хирургическое искусство под влиянием наполеоновских войн было в то время на достаточно высоком уровне. Французские хирурги в те дни делали смелые и сложные операции, но русские ведущие врачи были под влиянием немецкой отсталой школы, школа эта не решалась применять хирургическое вмешательство, а рекомендовала лечить симптоматическими способами", - говорится в тексте конспекта.

Также в докладе Бурденко рассказывается о том, как лечили бы поэта после ранения, если бы оно произошло на сто лет позднее, то есть в 1937 году. Экспонатами выставки стали и изделия Императорского фарфорового завода времен Александра I, предметы нумизматики - медаль за прекращение чумы 1837 года и медали, посвященные Пушкину. Посетители увидят рубаху для беспокойного больного, пробирки, заполненные спиртом, куда помещены блохи - распространители чумы, медицинские инструменты и медицинскую посуду XIX века, препараты, использовавшиеся для лечения различных заболеваний (касторовое масло, опий, слабительное, настойка мятная, английская соль) и многое другое. Выставка продлится до конца мая.

О музее

Военно-медицинский музей - музей медицины России и военно-медицинской службы - создали 12 ноября 1942 года в Москве, а три года спустя переведен в Ленинград. Его собрание берет начало от первых медицинских коллекций Российской империи и Советского Союза, и сегодня является одним из крупнейших в мире - почти полмиллиона предметов. В музее более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания, в том числе В. М. Бехтерева, С. П. Боткина, И. И. Мечникова, И. П. Павлова Н. И. Пирогова, И. М. Сеченова и других, а также обширная фототека.