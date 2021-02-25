В Воронеже откроют выставку кукол и игрушек, подаренных раненым бойцам в 1941-1942 годах

ВОРОНЕЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Музей-заповедник "Дивногорье" 22 июня 2021 года откроет выставку самодельных кукол и игрушек военных лет, которые дети передавали раненым бойцам в эвакуационном госпитале, размещавшемся в годы войны в помещениях Свято-Успенского Дивногорского монастыря под Воронежем. Об этом сообщила ТАСС в четверг директор музея-заповедника Елена Клепова.

"В этом году 22 июня у нас будет открыта выставка из фондов музея к 80-летию создания эвакуационного госпиталя на территории Дивногорского монастыря. В наших фондах хранятся, в том числе, самодельные куклы военных лет, игрушки, которые дети передавали пациентам в эвакуационный госпиталь", - сказала Клепова.

Она добавила, что эвакуационный госпиталь, где размещались раненые, располагался в здании Свято-Успенского Дивногорского монастыря. По словам Клеповой, в июне 2021 года к 80-летию начала Великой Отечественной войны в музее-заповеднике под открытым небом также впервые покажут оперетту "Севастопольский вальс" в исполнении артистов Воронежского театра оперы и балета.

Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь находится в Лискинском районе Воронежской области, в его помещениях в 1941-1942 годах работал советский эвакуационный госпиталь № 2636. Позже эти земли оккупировали венгерские войска, воевавшие на стороне немецко-фашистских захватчиков, а после освобождения в 1944-1945 годах в монастыре работал советский военный госпиталь № 2616.

Музей-заповедник "Дивногорье" создали в 1991 году на месте мелового плато в Воронежской области, название местность получила от единственных в регионе меловых столбов-останцев, которые называются Дивы. Территория музея-заповедника располагает значительными историко-культурными и природными ресурсами, в 2013 году эти земли получили статус объекта культурного наследия народов России регионального значения, позже - федерального значения.