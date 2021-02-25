Умер швейцарский поэт Филипп Жакоте

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Швейцарский поэт Филипп Жакоте умер во Франции в возрасте 95 лет. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM со ссылкой на его семью.

По его информации, поэт умер в ночь со среды на четверг в своем доме в Гриньяне (департамент Дром) на юге страны.

Жакоте родился в 1925 году в Швейцарии, однако большую часть своей жизни прожил во Франции. Его первая работа вышла в 1945 году. За свое творчество Жакоте получил множество наград, в том числе Гонкуровскую премию в 2003 году. Стихи швейцарца были переведены на множество языков, включая русский.

Жакоте активно занимался переводом, в частности он перевел на французский язык произведения Осипа Мандельштама.