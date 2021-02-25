Власти Москвы рассчитывают провести фестиваль "Русское поле" в очном формате

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Юбилейный фестиваль "Русское поле" планируют провести на территории столичного музея-заповедника "Коломенское" 7 августа. Одной из главных тем фестиваля станет празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

На данный момент в Москве продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, введенный весной 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Самый крупный в России фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет 7 августа уже в десятый раз. Его участниками станут свыше двух тысяч человек более чем из 50 регионов России. Одна из главных тем юбилейного фестиваля - 800-летие со дня рождения государственного деятеля и полководца Александра Невского. Этому событию будет посвящена программа на главной сцене", - говорится в публикации.

Кроме того, организаторы подготовят специальную площадку с декорациями времен правления князя. Особое внимание будет уделено храмам и монастырям, связанным с жизнью Невского.

"Улучшение эпидемиологической обстановки и набирающая обороты вакцинация позволяют надеяться, что этим летом мы сможем провести мероприятие в офлайн-формате, что даст всем желающим возможность в полной мере насладиться праздником", - сказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, чьи слова приводятся на сайте.

Юбилей фестиваля

Так, на территории музея-заповедника "Коломенское" появится более 10 тематических площадок. Гостей ждут музыкальные и театральные представления, знакомство с достопримечательностями регионов и ярмарка региональных мастеров. На новой фестивальной площадке этого года "Национальная кухня" представят лучшие региональные бренды, там же состоится подведение итогов конкурса на самую вкусную кашу.

Большой сводный русский хор участников и хедлайнеров фестиваля "Русское поле" споет вместе со зрителями любимые песни. Выступление пройдет в сопровождении сводного духового военного оркестра.

"Наш уникальный фестиваль в этом году отпразднует свой первый значимый юбилей. Каждый год "Русское поле" дарит своим почитателям, в числе которых москвичи, гости из регионов России и зарубежья, богатство, разнообразие и самобытность славянской культуры во всех ее проявлениях", - отметил Сучков. По его словам, в августе гостей фестиваля ждет красочное событие, которое должно удивить и взрослых, и детей.

Как добавляется на сайте, до 30 марта оргкомитет принимает заявки от регионов-участников, которые по традиции будут бороться за главный приз в таких номинациях, как "Лучший хоровой коллектив", "Лучший хореографический коллектив", "Лучший инструментальный коллектив", "Лучший народный мастер" и другие.

"Каждое лето "Русское поле" объединяет людей со всей России. В прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль проходил онлайн. Несмотря на новый формат, мероприятие стало уникальным по числу участников, выходивших на связь с Москвой. Трансляцию посмотрели более трех миллионов человек. Впервые свои делегации представили четыре региона Российской Федерации (Камчатский край, Сахалинская область, Республика Адыгея и Республика Дагестан) и четыре иностранных государства (Армения, Австрия, Польша и Эстония). По традиции в празднике принимала участие Республика Беларусь", - заключается на сайте.